Прогноз по курсам валют: доллар может вырасти до 2,15 рублей









– На завершившейся неделе белорусский рубль укрепился к валютной корзине. Динамика отдельных валют, как обычно, подчинялась тому, что происходило на внешних рынках. Там происходили достаточно активные вещи: серьезно укреплялся доллар к другим мировым валютам, включая евро.





Активно падал российский рубль. В частности, валютная пара евро/доллар снизилась с 1,1430 до 1,1340, или на 0,9%.





При этом даже падающий евро подорожал к российскому рублю на 1,2%, а доллар подорожал к российскому рублю на 2,1%. При этом впервые с середины сентября доллар к российскому рублю достиг 67 рублей. Это происходило на фоне заметного падения нефтяных котировок.





Нефть марки Brent опустилась ниже $70 долларов за баррель впервые с первой половины апреля.









На этом фоне к белорусскому рублю за неделю доллар подорожал на 0,78%, евро снизился на 0,09%, российский рубль снизился к белорусскому на 1,25%.





Думаю, основные внешние тенденции сохранят свою силу и на следующей неделе. Речь идет, во-первых, о росте американской валюты ко всем другим. Во-вторых, о снижении российского рубля.





В результате доллар может подорожать до 2, 15, евро существенно не изменится и останется на уровне 2,42, российский рубль может подешеветь до 3,15 белорусских рублей за 100 российских рублей.