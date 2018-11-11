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Прогноз по курсам валют: доллар может вырасти до 2,15 рублей

12.11.2018 07:34 — Разное | Партизан  
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Минувшая валютная неделя была достаточно спокойной для белорусского рубля. За счет снижения российского рубля наш смог даже немного укрепиться. Чего ждать на следующей неделе? Комментирует Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».



– На завершившейся неделе белорусский рубль укрепился к валютной корзине. Динамика отдельных валют, как обычно, подчинялась тому, что происходило на внешних рынках. Там происходили достаточно активные вещи: серьезно укреплялся доллар к другим мировым валютам, включая евро.

Активно падал российский рубль. В частности, валютная пара евро/доллар снизилась с 1,1430 до 1,1340, или на 0,9%.

При этом даже падающий евро подорожал к российскому рублю на 1,2%, а доллар подорожал к российскому рублю на 2,1%. При этом впервые с середины сентября доллар к российскому рублю достиг 67 рублей. Это происходило на фоне заметного падения нефтяных котировок.

Нефть марки Brent опустилась ниже $70 долларов за баррель впервые с первой половины апреля.


На этом фоне к белорусскому рублю за неделю доллар подорожал на 0,78%, евро снизился на 0,09%, российский рубль снизился к белорусскому на 1,25%.

Думаю, основные внешние тенденции сохранят свою силу и на следующей неделе. Речь идет, во-первых, о росте американской валюты ко всем другим. Во-вторых, о снижении российского рубля.

В результате доллар может подорожать до 2, 15, евро существенно не изменится и останется на уровне 2,42, российский рубль может подешеветь до 3,15 белорусских рублей за 100 российских рублей.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Минувшая валютная неделя была достаточно спокойной для белорусского рубля. За счет снижения российского рубля наш смог даже немного укрепиться. Чего ждать на...
 
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