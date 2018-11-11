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Беспилотники в Беларуси будут доставлять почту
12.11.2018 09:40 — Разное | Ежедневник
фото: солнечно.горск.рф
В стране планируется принять меры для массового применения беспилотных систем. При этом контроль за использованием беспилотных летательных аппаратов будет усилен.
Об этом рассказал глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, передает
Артем Сикорский подчеркнул, что будущее - за развитием беспилотных систем, поэтому необходимо как можно быстрее снять любые барьеры в это области, чтобы получить больше «конкретных преимуществ».
Однако, отметил Сикорский, при этом в стране будет усилен и контроль за использованием беспилотных летательных аппаратов.
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В стране планируется принять меры для массового применения беспилотных систем. При этом контроль за использованием беспилотных летательных аппаратов будет...
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