Беспилотники в Беларуси будут доставлять почту

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В стране планируется принять меры для массового применения беспилотных систем. При этом контроль за использованием беспилотных летательных аппаратов будет усилен.

Об этом рассказал глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, передает БЕЛТ А. Как пояснил Сикорский, главной целью министерства является создание благоприятных для массового применения беспилотных систем. Так, сейчас запущен пилотный проект с РУП "Белпочта", а рамках которого предусмотрена доставка беспилотными аппаратами почтовых отправлений. Этот проект, пояснил чиновник, позволит «обкатать» многие идеи и технологии.

Артем Сикорский подчеркнул, что будущее - за развитием беспилотных систем, поэтому необходимо как можно быстрее снять любые барьеры в это области, чтобы получить больше «конкретных преимуществ».

Однако, отметил Сикорский, при этом в стране будет усилен и контроль за использованием беспилотных летательных аппаратов.

