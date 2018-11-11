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Беспилотники в Беларуси будут доставлять почту

12.11.2018 09:40 — Разное | Ежедневник  
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Беспилотники в Беларуси будут доставлять почту

фото: солнечно.горск.рф

В стране планируется принять меры для массового применения беспилотных систем. При этом контроль за использованием беспилотных летательных аппаратов будет усилен.

Об этом рассказал глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, передает БЕЛТА. Как пояснил Сикорский, главной целью министерства является создание благоприятных для массового применения беспилотных систем.  Так, сейчас запущен пилотный проект с РУП "Белпочта", а рамках которого предусмотрена доставка беспилотными аппаратами почтовых отправлений. Этот проект, пояснил чиновник, позволит «обкатать» многие идеи и технологии.

Артем Сикорский подчеркнул, что будущее - за развитием беспилотных систем, поэтому необходимо как можно быстрее снять любые барьеры в это области, чтобы получить больше «конкретных преимуществ».

Однако, отметил Сикорский, при этом в стране будет усилен и контроль за использованием беспилотных летательных аппаратов.
 

 
 
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В стране планируется принять меры для массового применения беспилотных систем. При этом контроль за использованием беспилотных летательных аппаратов будет...
 
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