Вредные советы. 7 вещей, которые не надо делать перед зимой на даче

В этот раздел мы собрали чёрный список популярных в печатных и интернет-изданиях рекомендаций по подготовке дачи к зиме. Но на самом деле их выполнение – это либо бесполезная трата ресурсов и сил, либо вредная и даже опасная затея.

Не верьте!

1. … что мышей можно отпугнуть, обсыпая уязвимые места горчичным семенем или порошком, тмином или кориандром. Либо раскладывая вокруг деревьев опилки или солому, пропитанные керосином, карболкой или креолином. В первом случае вы буквально выбросите пряности и своё время на ветер, а во втором ещё и надышитесь агрессивными химикатами вместо отдыха на свежем воздухе. Мышам же ничто из перечисленного аппетит не испортит.

2. … что если отаптывать деревья, то мыши их не тронут. Доля истины в этом есть, но реально ли делать это после каждого снегопада? Стоит пропустить один раз – и дорога мышам будет открыта.

3. … что сад можно защитить от зайцев, обмазывая стволы салом или дёгтем. Никто пока не доказал, что зайцы брезгуют намасленной корой. Зато совершенно точно известно, что мыши её просто обожают.

4. … что на зиму нужно защищать дачные шерстяные вещи от платяной моли при помощи специальных шариков, пластинок и прочих «антимолей». На самом деле в неотапливаемом доме холод спасает шерсть от моли лучше любого другого средства.

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5. … что обычный полиэтиленовый пакет или размещённые на полке растения чернокорня, пучки мяты или смоченные мятным маслом ватные шарики спасут постельные принадлежности и вещи от мышей. Всё это не работает. Лучше развесьте вещи или плотно закройте их в шкафу. Если вы всё-таки используете пакеты, берите вакуумные.

6. … что в дачном доме на зиму есть смысл оставить для воров «сюрпризы» в виде капканов или отравленной водки. Это очень опасная идея, которую не нужно рассматривать даже в теории. Известны случаи, когда пострадавшими от этих приспособлений оказывались родственники дачника, которые просто решили навестить «фазенду» зимой, не предупреждая основного владельца. Даже если жертвой станет вор, хозяин окажется виновным в преступлении и ответит за него по всей строгости закона.

7. … что нужно раскладывать на подоконниках дачного дома садовые фонарики на солнечных батарейках. Советчики уверяют, что эти приборы в темноте будут светиться и создавать иллюзию, будто в доме кто-то есть. Но на самом деле чем ниже температура, тем хуже работают используемые в таких фонарях аккумуляторы. На морозе они вообще перестают действовать. Да и света зимой за стеклом очень мало для подзарядки.

Даже если каким-то чудом фонари засияют, нерасчищенные дорожки всё равно выдадут ваше отсутствие с головой. Так что от муляжей камер, таблички «ведётся видеонаблюдение» или звукового ревуна толку и то будет больше.