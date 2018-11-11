Тест-драйв нового Volkswagen Touaerg. Почему в нем интереснее сидеть, чем ездить

Если честно, мы не очень хотели брать новый Volkswagen Touareg на тест-драйв. Нынешние представители премиального сегмента во многом выровнялись в том, что касается ездовых впечатлений. А вот в «цифровой» век померяться диагоналями экранов мультимедийных систем куда круче, чем клиренсом. Выясняем, почему наслаждаться интерьером теперь интереснее, чем ездить.



Новый Touareg стал длиннее, но ниже. И поэтому выглядит приземисто и спортивно

15 дюймов хватит любому

Еще на первой презентации Volkswagen Touareg , статической, журналистов познакомили с интересными и разнообразными возможностями мультимедийной системы. В топовой версии она управляется при помощи великолепного 15-дюймового монитора. Экран чуть поменьше выполняет роль виртуальной панели приборов. Оба монитора практически соединены между собой под небольшим углом, образуя «виртуальный кокпит». Это и есть суперфишка нового Touareg, которая должна его выделить на фоне конкурентов. И, кажется, у него это получается.



Максимальная концентрация физических кнопок сохранилась только на рулевом колесе

Система распознает жесты: листать «странички» можно взмахами ладони. Экран по чувствительности напоминает дорогой планшет — достаточно едва заметного касания, чтобы виртуальная клавиша «сработала». Нет смысла подробно останавливаться на всех чудесах, которые способна выдать мультимедийная система. Для этого понадобится несколько страниц. Будущему владельцу придется не один день просидеть в машине, копаясь в дебрях меню и настраивая по своему вкусу бесконечное количество параметров автомобиля, включая несколько вариантов массажа. С посадкой никаких проблем, в опционных креслах регулируется все, что можно.

Если говорить о тактильном качестве интерьера, то здесь все в порядке. Кроме одной детали — рулевого колеса. Ребята, я такое же видел в Volkswagen Jetta. Сам по себе он неплох, хотя обод тонковат. И визуально слишком прост для Touareg. В общем, унификация унификацией, но меру надо знать. И еще. Несмотря на высокое качество интерьера, его можно назвать стильным, технологичным, удобным. Но не роскошным.





Сзади достаточно места для троих, хотя центральный тоннель традиционно высокий и широкий. Есть свой блок управления климатом и подлокотник. Можно изменить угол наклона спинки и подвигать сиденье вперед-назад.

В багажник можно даже не заглядывать, потому что ничего оригинального вы там не найдете. 810 литров объема, складывающиеся спинки, после чего объем увеличивается более, чем вдвое. Электропривод пятой двери — само собой разумеющееся.

Едет, но не сразу





На тест-драйве у нас побывала версия с 3-литровым дизельным двигателем мощностью 250 л.с. К слову, автомобиль построен на той же платформе, что Audi Q7, Porsche Cayenne и Bentley Bentayga. На первых двух мы ездили. И знаете что… Можно долго пытаться понять разницу в поведении на асфальте, но суть сведется к «поиску блох».





Как я уже говорил в самом начале, в плане «железа» современные автомобили этого сегмента стали реально очень близки. В том смысле, что умеют ездить по асфальту аки «горячие» хэтчбеки, умеют электроникой имитировать блокировки на бездорожье и шлепать по стыкам асфальта огромными 20-дюймовыми шинами. Отличия — в нюансах. Например, у Touareg — традиционно постоянный полный привод через «железный» дифференциал Torsen. А вот раздаточной коробки с понижающим рядом больше не будет. Даже за доплату. Окончательно «окроссовился»? Да.

К союзу дизельного мотора и «автомата» у меня есть претензия. Как бы ты ни старался, Touareg не желает «выстреливать» с места. Нажал в пол педаль газа — и ждешь. Секунду. Полторы. Ооооооууууу! Поехали! А если в спорт-режиме? Возможно, на полсекунды быстрее. Эта задержка на старте не то чтобы раздражает, но очень бы хотелось обойтись без нее. Потому что в дальнейшем двигатель и коробка ведут себя образцово — незаметные переключения, плотный, напористый разгон, приятный рокот дизельного мотора (я это вслух сказал?).





На ровном асфальте к комфорту пневматической подвески (в базе — пружинная, не обольщайтесь) нет претензий. Да и на плохом — тоже. Единственное, что не любит Touareg — это острых швов и стыков. Например, «бетонка» — это явно не его среда обитания. С другой стороны, стоит сэкономить и отказаться от низкопрофильных 20-дюймовых шин, картина поменяется. Это тот случай, когда экономия — не грех. Кстати, эти самые «катки» еще и шумят и создают самый заметный звуковой фон в салоне. От остальных шумов салон изолирован отлично. В том числе и благодаря двойным стеклам (опция).

В крутых поворотах на высокой скорости и в быстрых «перекладках» вы точно почувствуете, что управляете высоким и тяжелым SUV, а не легковым универсалом. Но для своих массо-габаритных параметров едет Touareg отлично.

128 светодиодов и другие радости





Нельзя обойти вниманием одну из самых крутых «фишек» нового Volkswagen Touareg — матричные фары. В каждой фаре — 128 светодиодов, которые могут жонглировать световым пучком, словно клоун — шариками. Словами не передать, но на деле ездить ночью на Touareg — просто удовольствие. Даже несмотря на туман. Единственное, что расстраивает, это необходимость заказывать их в качестве опции. В этом автомобиле вообще все самые крутые штуки — это опции. Вот он, звериный оскал капитализма.

Что еще? Адаптивный круиз-контроль умеет полностью привязываться к впередиидущему автомобилю — тормозить до полной остановки и разгоняться вслед за ним. Причем радар круиза не теряет «ведущего» даже на круговом движении. Есть ассистент движения в пробках (опция) — отпустил педали, и автомобиль будет сам ехать в вялотекущем трафике. Конечно, есть система удержания полосы движения. Но она позволяет убрать руки с рулевого колеса на секунд 15−20. Дальше следует предупреждение о том, что нечего филонить и пора брать управление в свои руки.

Ах, да! Мне даже далось прочувствовать, как работает система ночного видения. Она распознает в темноте пешеходов и животных, а в случае угрозы столкновения предупреждает сигналом на панели приборов и вспышками матричных фар, которые высвечивают потенциально опасный объект. Таковым система считает просто стоящего на обочине пешехода.

Бездорожье? А смысл?





Прохватить по грунтовке? Да не вопрос. С такой задачей Touareg справляется играючи, причем даже на широченных колесах не вытрясает душу из сидящих внутри. Волшебная «пневма»! Она же может увеличить клиренс до 270 мм, но при этом превращает подвеску в «костыли».









Классическое диагональное вывешивание не становится проблемой для нового Touareg. Причем даже без опциональной блокировки центрального дифференциала. Главное — не отпускать педаль газа, и электроника сделает все в лучшем виде. Пожалуй, большего желать от автомобиля не стоит. Volkswagen Touareg больше не внедорожник.





И ведь не скажешь, что новый Touareg — это Porsche Cayenne для бедных. У «перца», например, нет такого крутого виртуального кокпита. Но и самобытность Touareg — с оговорками. Но, безусловно, он очень хорош. И, как это привычно для моделей Volkswagen, прекрасно сбалансирован. Не роскошен, но премиален. Не спортивен, но быстр. Не внедорожник, но вполне себе «проходимец». Но и цены на Touareg уже не будут прежними. Хотя в прайс-листе дилеров уже появилась базовая версия Base Line с двухлитровым бензиновым мотором с четырьмя цилиндрами и турбонаддувом. Агрегат выдает 250 л.с. К нему — все тот же 8-диапазонный «автомат» и полный привод. Цена базовой версии — от 109 тыс. рублей.

Нам запомнилось



Матричные фары не только выглядят эффектно, но и светят крайне эффективно



Центральный подлокотник совсем даже не бокс. Туда поместится разве что сервисная книга или мобильный телефон



Амбиентная подсветка по периметру салона выглядит эффектно, но вечером ее отражение в боковых стеклах попросту ухудшает обзорность



Вы не поверите, но в новом Touareg нет камер кругового обзора! Только камера заднего вида. Но в следующем году обещают что-то невероятное



Круглой шайбой-контроллером можно выбрать один из нескольких режимов движения. Меняются настройки двигателя, подвески, АКП



Пневмоподвеска имеет четыре положения, в самом высоком поднимая машину на 270 мм от земли



На виртуальную панель приборов можно вывести классические спидометр и тахометр. Между ними — хоть навигация, хоть активный круиз-контроль. А ночью здесь появляется картинка с инфракрасной камеры



При загрузке автомобиль можно немного опустить, нажав кнопку в багажнике



Мелочь — а удобно. На крючки прекрасно вешаются пакеты из магазина



Махни ножкой под задним бампером — дверь и откроется. Только проводить конечностью нужно не слишком быстро



Четырехзонный климат-контроль — опция. А подогреваются только крайние части заднего дивана



На центральной консоли есть место для беспроводной зарядки



Экран реагирует только на касания пальцами. Девушкам с длинными ногтями будет не всегда удобно попадать в виртуальные кнопки

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Volkswagen Touareg Рабочий объем, см3 2967 Максимальная мощность, л. с. 249 Максимальный крутящий момент, Нм 600 Максимальная скорость, км/ч 235 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 6,1 Расход топлива, л/100 км (средний) 7,1 Длина, мм 5008 Ширина, мм 1984 Высота, мм 1717 Колесная база, мм 2904 Клиренс, мм 200−270