Экскурсия на склад хранения нефтепродуктов

В этом году учащиеся учебных групп А109с и А312 филиала БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж» посетили лабораторию. Экскурсии - это непосредственное продолжение курса дисциплины «Автомобильные эксплуатационные материалы».

Здесь, в лаборатории РУП «Белоруснефть - Минскоблнефтепродукт» склад хранения нефтепродуктов №2, ученикам было показано, как проводятся испытания на качество бензина, дизельного топлива, моторных масел и других нефтепродуктов. Ребята увидели современное оборудование для проведения этих испытаний, ознакомились с самим процессом, задали работникам интересующие их вопросы.

«Мне очень понравился как работает анализатор фракционного состава нефтепродуктов, - делится своими впечатлениями Король Егор, - И я был очень удивлён, что на белорусских предприятиях так качественно определяется соответствие экологическому классу. Я знал об этом в теории, но увидеть всё на практике было любопытно и полезно. Я стал лучше понимать технологию проведения опытов и испытаний».

В целом, у учащихся остались только положительные эмоции от проведённых экскурсий.

Преподаватель автомеханических дисциплин Жданович Е.П.