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Карлсен и Каруана дважды сыграли вничью на старте матча за звание чемпиона мира по шахматам

12.11.2018 10:00 — Разное | Tut.by  
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Норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной во второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.


Фото: Reuters

Первая партия также завершилась вничью. Счет по итогам двух первых партий равный — 1:1. Третья партия матча за шахматную корону состоится в понедельник.

Матч проходит в Лондоне с 9 по 28 ноября и состоит из 12 партий с классическим контролем времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. После каждых двух партий запланирован выходной день, после шестой партии соперники поменяются цветами. В случае ничейного счета после 12 партий назначается тай- брейк, где участники сыграют партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон — мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

 
 
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Норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной во второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.
 
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