В Пинске появится новая уличная зона отдыха со скамейками и зелеными изгородями

В рамках работ по благоустройству реконструированной улицы Ленина обустраиваются малые архитектурные формы и элементы.

Как и предусмотрено проектом реконструкции, между зданием управления по образованию и жилым домом № 41 появится новая уличная зона отдыха со скамейками и зелеными изгородями.

Сейчас строители и коммунальщики устанавливают здесь стенки для вьющихся растений и озеленяют территорию. По периметру зоны отдыха высаживают лиственные и хвойные кусты: спирея японская и можжевельник скальный.

Каркасы стенок станут основой для установки скамеек и вертикального озеленения. Как и арочные навесы, стенки будут обвиты лозой девичьего винограда.