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В Пинске появится новая уличная зона отдыха со скамейками и зелеными изгородями
12.11.2018 — Разное | Пинский Вестник
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В рамках работ по благоустройству реконструированной улицы Ленина обустраиваются малые архитектурные формы и элементы.
Как и предусмотрено проектом реконструкции, между зданием управления по образованию и жилым домом № 41 появится новая уличная зона отдыха со скамейками и зелеными изгородями.
Сейчас строители и коммунальщики устанавливают здесь стенки для вьющихся растений и озеленяют территорию. По периметру зоны отдыха высаживают лиственные и хвойные кусты: спирея японская и можжевельник скальный.
Каркасы стенок станут основой для установки скамеек и вертикального озеленения. Как и арочные навесы, стенки будут обвиты лозой девичьего винограда.
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В рамках работ по благоустройству реконструированной улицы Ленина обустраиваются малые архитектурные формы и элементы. Как и предусмотрено проектом...
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