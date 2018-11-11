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В Пинске появится новая уличная зона отдыха со скамейками и зелеными изгородями

12.11.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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  В рамках работ по благоустройству реконструированной улицы Ленина обустраиваются малые архитектурные формы и элементы.




  Как и предусмотрено проектом реконструкции, между зданием управления по образованию и жилым домом № 41 появится новая уличная зона отдыха со скамейками и зелеными изгородями.

  Сейчас строители и коммунальщики устанавливают здесь стенки для вьющихся растений и озеленяют территорию. По периметру зоны отдыха высаживают лиственные и хвойные кусты: спирея японская и можжевельник скальный.



  Каркасы стенок станут основой для установки скамеек и вертикального озеленения. Как и арочные навесы, стенки будут обвиты лозой девичьего винограда.




  Пинский горисполком





 
 
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  В рамках работ по благоустройству реконструированной улицы Ленина обустраиваются малые архитектурные формы и элементы.   Как и предусмотрено проектом...
 
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