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"Роскосмос" откажется от "Союз-ФГ" после аварии

12.11.2018 10:14 — Разное | Tut.by  
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Эксплуатация ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая используется «Роскосмосом» для доставки экипажа на МКС, закончится в конце 2019 года, написал в своем Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает РБК.


Фото: Роскосмос / vk.com

Он отметил, что космический корабль «Союз МС» с января 2020 года будет летать на РН «Союз 2.1а» с Байконура.

Говоря о планах на 2020-е годы, Рогозин отметил, что в 2022 году начнутся беспилотные испытания новой ракеты среднего класса «Союз-5». Первый пилотируемый запуск намечен на 2023 год с новым пилотируемым кораблем «Федерация».

В 2023 году также начнется эксплуатация второго стартового комплекса космодрома Восточный, с которого будут запускать РН «Ангара» легкого и тяжелого классов, добавил глава «Роскосмоса».

Первый запуск «Союз-ФГ» состоялся в мае 2001 года. Ракета представляет собой модификацию РН «Союз-У», разработанной в СССР в 1970-е. Сейчас «Союз-ФГ» — единственная в мире ракета, используемая для запусков пилотируемых кораблей с экипажами к МКС.

Последний запуск «Союз-ФГ» с космическим кораблем, прошедший 11 октября, окончился неудачей. На 118-й секунде полета один из боковых блоков не смог отсоединиться от центрального, в результате чего и произошла авария. Благодаря сработавшей системе аварийного спасения экипажу корабля удалось спастись.

В августе «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщало, что ракетно-космический центр «Прогресс» прекратит выпуск ракеты «Союз-ФГ» из-за того, что в ней используется система управления украинского производства.

Ракеты семейства «Союз-2» эксплуатируются с 2006 года, они отличаются усовершенствованными двигательными установками и более современными системами управления и измерений. РН этого типа разрабатываются также РКЦ «Прогресс».

 
 
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Космический корабль "Союз МС" с января 2020 года будет летать на РН "Союз 2.1а" с Байконура.
 
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