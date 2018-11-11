Октябрьские доходы индексировать не будут

По информации Национального статистического комитета Республики Беларусь индекс потребительских цен за октябрь составил 0,5 процента.

Индекс потребительских цен за октябрь не превысил пятипроцентного порога к январю 2018 г. – месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.

В связи с этим указанные виды доходов за октябрь не индексируются.

Населению, получающему доходы на территории Республики Беларусь из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).