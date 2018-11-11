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Октябрьские доходы индексировать не будут

12.11.2018 10:13 — Разное | БДГ  
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По информации Национального статистического комитета Республики Беларусь индекс потребительских цен за октябрь составил 0,5 процента.

Индекс потребительских цен за октябрь не превысил пятипроцентного порога к январю 2018 г. – месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.

В связи с этим указанные виды доходов за октябрь не индексируются.

Населению, получающему доходы на территории Республики Беларусь из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Напомним, минимальная зарплата и доходы населения за сентябрь также не были индексированы в связи с тем, что уровень инфляции в Беларуси не превысил 5% по отношению к месяцу, в котором проведена последняя индексация.

 
 
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По информации Национального статистического комитета Республики Беларусь индекс потребительских цен за октябрь составил 0,5 процента.
 
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