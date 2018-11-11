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Всемирная неделя предпринимательства открывается в Беларуси

12.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Всемирная неделя предпринимательства открывается в Беларуси

Всемирная неделя предпринимательства (GEW) открывается сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА. Ключевым ее событием станет первая в стране выставка-форум инновационных компаний и стартапов Gew Belarus, которая развернется 13 и 14 ноября в Национальном выставочном центре «Белэкспо». 
 
Форум соберет на одной площадке представителей бизнеса и власти для обмена опытом, определения стратегий развития, получения ценных знаний и установления полезных связей. 13 ноября при поддержке посольства Великобритании в Беларуси проводится стартап-соревнование Belbiz Battle. Конкурс будет полезен для компаний реального сектора, организаций поддержки и построения инфраструктуры, а также нового поколения предпринимателей.
 
Belbiz Battle — лучшая возможность заявить о своей идее на республиканском уровне, привлечь новых пользователей и получить доступ к европейским бизнес-акселераторам. В этом году будут отобраны пять команд-победителей — они отправятся в Лондон, где будут представлены международным инвесторам. Программой форума также запланировано мероприятие для детей и подростков — конференция по бизнесу AdVenture. Она пройдет 14 ноября. В этом году предприниматели смогут презентовать на выставке свои сервисы либо продукты с именным стендом. Это возможность доступна всем компаниям, которые ценят технологии и инновации, но приоритет отдается стартапам. Всемирная неделя предпринимательства — ежегодное глобальное мероприятие, объединяющее 170 стран в поиске новых идей для предпринимателей. 
 
В 2018 году с 12 по 18 ноября GEW соберет свыше 15 тыс. партнерских организаций по всему миру при поддержке Kauffman Foundation. В Беларуси Всемирная неделя предпринимательства проводится с 2011 года. Официальный представитель — ООО «Центр деловых коммуникаций «Белбиз». Партнерами GEW Belarus стали Агентство США по международному развитию, Банк развития Беларуси, Министерство экономики, Международная финансовая корпорация и посольство Великобритании. Мероприятие пройдет при поддержке Совета Министров Беларуси.
 
 
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Всемирная неделя предпринимательства (GEW) открывается сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА. Ключевым ее событием станет первая в стране выставка-форум...
 
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