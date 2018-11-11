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Председатель Вороновского райисполкома выступит с отчетом
12.11.2018 — Разное | Вороновская газета
14 ноября 2018 года председатель Вороновского районного исполнительного комитета Николай Аркадьевич Розум выступит с отчетом «Об актуальных вопросах социально-экономического развития района за 9 месяцев текущего года» перед трудовым коллективом КСУП «Дотишки».
Встреча состоится в зале заседаний административного здания в 8.30.
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14 ноября 2018 года председатель Вороновского районного исполнительного комитета Николай Аркадьевич Розум выступит с отчетом «Об актуальных вопросах...
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