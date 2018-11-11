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7 недель на красную икру. Какие продукты к Новому году можно купить заранее

12.11.2018 10:21 — Разное | Аргументы и факты  
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7 недель на красную икру. Какие продукты к Новому году можно купить заранее
shutterstock.com

До Нового года осталось 7 недель с небольшим. Кажется, впереди еще целая вечность. Но если начать подготовку к празднику заранее, то можно и денег сэкономить, и сберечь время. И силы тоже: можно будет избежать хотя бы части декабрьских пробок перед супермаркетами.

Из года в год перед большими праздниками дорожают продукты. Перед Пасхой — яйца и творог. А перед Новым годом — икра, деликатесы, даже шампанское. Так что пока продавцы не вспомнили, что Новый год не за горами, можно успеть купить некоторые продукты еще до поднятия цен.

Рассказываем, что можно купить к Новому году заранее.

7 недель на красную икру. Какие продукты к Новому году можно купить заранее Магазин или рынок? Где продают безопасную красную икру

Сейчас

Икра. В прошлом году икра сильно подорожала. В этом году — подешевела. Правда, не вся, а только икра горбуши: на Дальнем Востоке был небывалый улов этой рыбы. Икра горбуши стоит примерно раза в два дешевле, чем икра кеты или кижуча. Хотя этот сорт и был дешевле остальных (горбуша — самая дешевая рыба из лососевых). Икра горбуши, как и икра кижуча, имеет легкую горчинку во вкусе, но она крупнее и светлее. Икринки приятно лопаются на языке, почти как икринки кеты, самой крупной икры из лососевых.

Возможно, ближе к празднику икра горбуши поднимется в цене, но пока еще тенденции к подорожанию нет. Можно купить и заморозить. Но будьте внимательны: замораживать икру можно только один раз. И очень важно размораживать икру правильно, медленно, лучше всего — не открывая контейнер, просто переставить его в холодильную камеру и подождать сутки. Тогда деликатес не потеряет во вкусе.

Можно купить заводские жестяные баночки с икрой. Обычно срок годности у них — несколько месяцев. Только есть маленький нюанс: икру нужно сразу же поставить в холодильник, она не сохранится при комнатной температуре.

Соленья и маринады. Цены на соленые и маринованные огурцы или грибы немного опустились после осеннего урожая. Так что можно покупать их впрок. Заготовки хранятся всю зиму, можно держать их и дома. Только смотрите внимательно на срок годности продукта и на прозрачность рассола. Дома поставьте банки в темное прохладное место до праздника.

7 недель на красную икру. Какие продукты к Новому году можно купить заранее
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Консервы. Как и соленья с маринадами, баночки с консервами хранятся довольно долго. Так что уже сейчас закупаем консервированного лосося для «Мимозы», тунца для начинки лавашей, яиц и прочих помазок, горошек для оливье, кукурузу, оливки и маслины.

Шоколад. Самые вкусные конфеты — свежие. Но не всегда удается купить нужные прямо перед праздником. И лучше они будут храниться у вас дома, в правильном месте, чем в магазине, где случаются перепады температур. Так что шоколадки и трюфели можно покупать уже сейчас (главное, чтобы срок хранения на этикетке был обозначен началом следующего года). Учтите, что шоколад нельзя хранить в холодильнике и возле батареи. Место хранения должно быть прохладным и темным, со стабильной температурой.

Алкоголь. Нет сомнений, что крепкие напитки могут храниться очень долго. Только учтите, что у водки тоже есть срок годности. Если какие-то бутылки стоят у вас в баре давно, проверьте, может, уже стоит с ними расстаться. Вино и шампанское тоже уже можно покупать. Их нужно хранить в прохладном темном месте. Если у вина натуральные пробки, то лучше всего хранить бутылки «лёжа», чтобы пробка не пересыхала.

7 недель на красную икру. Какие продукты к Новому году можно купить заранее
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Сырокопченые колбасы. У палки сухой колбасы срок годности — два месяца. Только нужно хранить ее в оберточной бумаге и в холодильнике. Также можно закупать вяленое мясо, бастурму.

Растительное масло. Полтора-два месяца? Растительное масло может храниться и дольше. Опять же нужно только проверить срок годности на бутылке. А масла, скорее всего, понадобится для праздника много, одного лука для блюд жарится несколько сковородок. Да и для домашнего майонеза масло пригодится. А впереди еще целые каникулы. Так что одной запасной бутылкой, может быть, дело не обойдется.

За месяц

Красная мороженая рыба. Почему именно за месяц? Потому что у замороженной рыбы тоже есть срок хранения и в морозилке ее можно держать не больше месяца. Иначе она переморозится, из нее уйдет слишком много влаги и после разморозки вы получите сухую резиновую рыбу. Но запастись рыбой за месяц вполне можно. Только ее нужно хранить в плотном пакете в морозилке (и постараться, чтобы она не разморозилась по дороге). А размораживать нужно очень медленно, в холодильной камере и не вынимая из упаковки. Замороженная рыба подойдет для засолки. Так как влагу она все же теряет, а при контакте с солью потеряет еще больше, можно ее смазать растительным маслом до того, как засыплете солью. Тогда она не будет разваливаться и сохранит упругость.

7 недель на красную икру. Какие продукты к Новому году можно купить заранее
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Замороженный гусь и индейка. Мороженая птица тоже пролежит месяц. Гусей, уток и индеек часто продают замороженными. А вот если вы собираетесь делать курицу или что-то из свинины/говядины, то лучше покупать охлажденные продукты прямо перед праздником.

Майонез. На пачках магазинного майонеза обычно указан срок годности 30 дней. Верим и покупаем его за месяц до праздника. Хотя и советуем приготовить домашний майонез: не слишком сложно, зато гораздо полезнее и вкуснее. Как это сделать, мы рассказывали тут >>

За две недели

Сельдь. Многие думают, что селедку можно купить и за несколько недель до праздника. Спешим разочаровать: сельдь в рассоле хранится дней 20. Поэтому лучше ее покупать не раньше чем за 15 дней до Нового года. И хранить в холодильнике. И лучше всего покупать сельдь неразделанную, из бочки, с рассолом. Дело в том, что сельдь, разделанная на филе, обрабатывается специальным раствором, чтобы размягчить кости: кто их будет на заводе тщательно выбирать? Поэтому селедку придется чистить, если вы хотите наиболее натуральный и полезный продукт на столе.

7 недель на красную икру. Какие продукты к Новому году можно купить заранее
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Яйца. Это именно тот продукт, что стабильно дорожает к каждому празднику. Неудивительно, без них на празднике не обойтись. Они годны обычно месяц со дня упаковки. Вот только вчерашних яиц в магазинах почти никогда нет. Все больше трехнедельной давности. Если вам повезло наткнуться на яйца, чей срок годности истечет уже в 2019, надо брать.

Рыба и мясо в вакуумных упаковках. Срок годности продукта, запечатанного в заводской вакуум (заметьте, что именно в заводской, а не в коробочку, закрытую пленкой, как делают в магазине), — три недели. Но учтите, что импортные продукты в вакуумных упаковках обычно проходят все круги ветеринарного контроля, так что их точно не нужно покупать заранее. Они просто не могут быть изготовлены неделю и меньше назад, не успеют приехать. А вот наши мясо и рыбу, особенно у известного и хорошего производителя и поставщика, купить можно. Ветеринарный контроль они тоже проходят, но им хотя бы не нужно пересекать границу. Так что смотрите внимательно на заводской срок годности и покупайте, если он истекает после Нового года.

Сыр. В оберточной бумаге в холодильнике свежий сыр свободно пролежит даже месяц. Если только он не лежал несколько недель в магазине, как это часто бывает. Поэтому для подстраховки мы не рекомендовали бы покупать сыры за много дней до праздника. Но две недели — вполне приемлемый срок.

 
 
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