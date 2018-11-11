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В магазинах горецкого РАЙПО – нарушения. Начат административный процесс

12.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Работники Горецкого РОЧС провели повторный мониторинг соответствия противопожарным требованиям магазинов №№ 32, 20 (ул. Якубовского, 30), № 7 (ул. Гастелло, 1), № 6 (ул. Калинина, 33), кафе «Проня» (ул. Якубовского, 12) Горецкого райпо.

 

В магазинах горецкого РАЙПО – нарушения. Начат административный процесс

Исполняет обязанности председателя правления этой организации Ирина Кустикова.

Было установлено, что ранее выявленные нарушения на объектах Горецкого райпо не устранены.

Магазин № 6

— замки на дверях, расположенных на путях эвакуации, не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа;

— не освобождены проходы на путях эвакуации в коридоре магазина от имущества;

— в помещении электрощитовой устроено складское помещение;

— эвакуационные выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности;

— не определена категория по взрывопожарной опасности для складских помещений;

Магазин № 7

— замки на дверях, расположенных на путях эвакуации, не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа;

— не переработан план эвакуации людей при пожаре;

— не обеспечено открывание двери, разделяющей торговый зал и коридор магазина, по направлению пути эвакуации;

— не определена категория по взрывопожарной опасности для складских помещений;

Магазины №№ 32, 20

— отсутствует план эвакуации людей при пожаре;

— пожарный кран не укомплектован пожарным рукавом и стволом;

— не определена категория по взрывопожарной опасности для складских помещений;

— на пути эвакуации со второго этажа устроен порог высотой, превышающей 0,06 м;

— не определена категория по взрывопожарной опасности для складских помещений;

Кафе «Проня»

— не определена категория по взрывопожарной опасности для складских помещений;

— противопожарные двери складских помещений не оборудованы устройствами, автоматически их закрывающими.

По результатам проведенного мониторинга в отношении руководителя Горецкого райпо начат административный процесс.

Павел КАРАТАЙ, инспектор ИНиП Горецкого РОЧС

 
 
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Работники Горецкого РОЧС провели повторный мониторинг соответствия противопожарным требованиям магазинов №№ 32, 20 (ул. Якубовского, 30), № 7 (ул. Гастелло, 1), № 6 (ул....
 
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