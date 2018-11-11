|
В магазинах горецкого РАЙПО – нарушения. Начат административный процесс
12.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
Работники Горецкого РОЧС провели повторный мониторинг соответствия противопожарным требованиям магазинов №№ 32, 20 (ул. Якубовского, 30), № 7 (ул. Гастелло, 1), № 6 (ул. Калинина, 33), кафе «Проня» (ул. Якубовского, 12) Горецкого райпо.
Исполняет обязанности председателя правления этой организации Ирина Кустикова.
Было установлено, что ранее выявленные нарушения на объектах Горецкого райпо не устранены.
Магазин № 6
— замки на дверях, расположенных на путях эвакуации, не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа;
— не освобождены проходы на путях эвакуации в коридоре магазина от имущества;
— в помещении электрощитовой устроено складское помещение;
— эвакуационные выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности;
— не определена категория по взрывопожарной опасности для складских помещений;
Магазин № 7
— замки на дверях, расположенных на путях эвакуации, не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа;
— не переработан план эвакуации людей при пожаре;
— не обеспечено открывание двери, разделяющей торговый зал и коридор магазина, по направлению пути эвакуации;
— не определена категория по взрывопожарной опасности для складских помещений;
Магазины №№ 32, 20
— отсутствует план эвакуации людей при пожаре;
— пожарный кран не укомплектован пожарным рукавом и стволом;
— не определена категория по взрывопожарной опасности для складских помещений;
— на пути эвакуации со второго этажа устроен порог высотой, превышающей 0,06 м;
— не определена категория по взрывопожарной опасности для складских помещений;
Кафе «Проня»
— не определена категория по взрывопожарной опасности для складских помещений;
— противопожарные двери складских помещений не оборудованы устройствами, автоматически их закрывающими.
По результатам проведенного мониторинга в отношении руководителя Горецкого райпо начат административный процесс.
Павел КАРАТАЙ, инспектор ИНиП Горецкого РОЧС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники Горецкого РОЧС провели повторный мониторинг соответствия противопожарным требованиям магазинов №№ 32, 20 (ул. Якубовского, 30), № 7 (ул. Гастелло, 1), № 6 (ул....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)