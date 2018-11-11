Обезьяны задержатся в горецком музее

Выставка-зоопарк «Парад обезьян» в районном музее продлила свою работу до 15 ноября.

В Горках еще на несколько дней останутся приматы старого и нового света, туканы, лемуры, самые крупные попугаи в мире и многие другие животные.





Организаторы приглашают взрослых и детей смогут окунуться в мир красоты и опасности тропиков, пообщаться с ручными животными в сопровождении опытных гидов.

Выставка работает без обеда и выходных.

Стоимость билетов: взрослые – 7 руб., дети и пенсионеры – 5 руб. Билет за фотосъемку – 1 руб.

Для детей-сирот, инвалидов 1 и 2 группы, ветеранов ВОВ – бесплатно.

Адрес: г. Горки, ул. Крупской, д.3, Горецкий районный историко-этнографический музей.

Справки по тел.: 8(02233) 59318, 59319.