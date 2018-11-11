В Горках горела квартира на проспекте Интернациональный

7 ноября горецким спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире по проспекту Интернациональный.

К месту вызова оперативно направились пожарные расчеты. Когда спасатели прибыли по указанному адресу, происходило горение в одной из комнат квартиры. Ее домочадцы находились на улице. Жильцы с верхних этажей эвакуировались самостоятельно, прикрывая нос и рот мокрым полотенцем. Некоторые даже захватили домашних питомцев.





Как позже пояснила супруга хозяина, в момент ЧП она находилась в квартире. Когда услышала треск около одного из светильников, позвонила супругу и спросила, что ей делать. Муж сказал отключить электричество. Когда женщина вернулась в квартиру, уже горел натяжной потолок.

В результате пожара повреждено имущество в комнате. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание люстры.





Марина АГЕЕВА, старший инспектор ГПиВО Горецкого РОЧС

Фото МЧС