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Межрегиональный бизнес-форум по развитию кооперации пройдет в Могилеве

12.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Межрегиональный бизнес-форум по развитию кооперации пройдет в МогилевеМежрегиональный бизнес-форум «Кооперация производства, бизнеса и науки: успехи, проблемы, перспективы» пройдет в Могилеве 14 ноября, сообщили БЕЛТА в комитете экономики облисполкома.

Представители предприятий и организаций Могилевской области и других регионов Беларуси, а также России презентуют свою продукцию, услуги и разработки, предлагаемые для развития кооперационного сотрудничества.

Частью форума станет контактно-кооперационная биржа деловых контактов, где пройдет демонстрация инновационных разработок, имеющих высокий потенциал для коммерциализации. Здесь состоятся переговоры, предполагается заключение договоров, контрактов, соглашений между производителями и разработчиками новой техники, технологий.

Во время форума будет работать выставка продукции участников биржи — белорусских предприятий, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, а также готовых для внедрения разработок научных организаций и вузов.

Организатором мероприятия выступает Могилевский облисполком при организационной поддержке Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей, Могилевского агентства регионального развития, Научно-аналитического центра информации, инноваций и трансфера технологий, а также Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей и проекта ПРООН «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь».

www.belta.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Межрегиональный бизнес-форум «Кооперация производства, бизнеса и науки: успехи, проблемы, перспективы» пройдет в Могилеве 14 ноября, сообщили БЕЛТА в комитете...
 
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