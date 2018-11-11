Межрегиональный бизнес-форум по развитию кооперации пройдет в Могилеве

Межрегиональный бизнес-форум «Кооперация производства, бизнеса и науки: успехи, проблемы, перспективы» пройдет в Могилеве 14 ноября, сообщили БЕЛТА в комитете экономики облисполкома.

Представители предприятий и организаций Могилевской области и других регионов Беларуси, а также России презентуют свою продукцию, услуги и разработки, предлагаемые для развития кооперационного сотрудничества.

Частью форума станет контактно-кооперационная биржа деловых контактов, где пройдет демонстрация инновационных разработок, имеющих высокий потенциал для коммерциализации. Здесь состоятся переговоры, предполагается заключение договоров, контрактов, соглашений между производителями и разработчиками новой техники, технологий.

Во время форума будет работать выставка продукции участников биржи — белорусских предприятий, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, а также готовых для внедрения разработок научных организаций и вузов.

Организатором мероприятия выступает Могилевский облисполком при организационной поддержке Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей, Могилевского агентства регионального развития, Научно-аналитического центра информации, инноваций и трансфера технологий, а также Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей и проекта ПРООН «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь ».