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Как правильно парковаться

12.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Каждому новичку-автолюбителю для того, чтобы знать, как правильно парковать машину, нужно прежде всего развить в себе способность ощущать размеры своего авто, потому что во время парковки они не видны. Когда водитель уверенно чувствует габариты автомобиля, он всегда сможет легко и быстро припарковаться, не задев при этом стоящие рядом машины или иные возможные препятствия. Такое чувство размеров своей машины закладывается на уровне собственных ощущений, подкрепленных ежедневной практикой. Так как при парковке не видны ни передний, ни задний бамперы авто, эти навыки являются одними из самых важных. Но нельзя также забывать, что для разных марок автомобилей такие показатели как габариты машины, обзорность, искривление зеркал и глубина посадки могут существенно отличаться.

 
 
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Каждому новичку-автолюбителю для того, чтобы знать, как правильно парковать машину, нужно прежде всего развить в себе способность ощущать размеры своего авто,...
 
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