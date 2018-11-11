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Секреты голливудской улыбки

12.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Причин для отказа от любимого миллионами бодрящего напитка множество:

  • Зубная эмаль имеет пористую структуру, и микрочастицы красящего пигмента, которые содержатся в кофе, оседают в порах и со временем образуют на зубах темные пятна.
  • Кофе выводит кальций из организма, а также препятствует его усвоению. Всего 1 чашка любимого напитка приводит к потере 6 Мг кальция. Если выпивать ежедневно 3—4 порции, нехватка этого микроэлемента может стать критичной не только для зубов, но и для здоровья в целом.
  • Определенные сорта — например, арабика из высокогорных районов — имеют в составе значительное содержание кислот, которые негативно воздействуют на эмаль, разрушая ее.
  • При употреблении кофе с мороженым значительный вред зубам наносится еще и из-за разницы температур – это повышает их чувствительность, приводит к появлению микротрещин. Жидкость проникает в образовавшиеся повреждения, вызывая изменения оттенка эмали. Такой же эффект возникает и в случае, если пить кофе на морозе.
  • При употреблении напитка с сахаром и сливками появляется другая проблема: во рту создается благоприятная среда для размножения болезнетворных бактерий и микроорганизмов. Вследствие этого образуется зубной камень, ухудшается состояние десен, развивается кариес.

Вывод: Лучше всего утром после пробуждения выпивать 1—2 стакана теплой чистой воды. Если от кофе нет сил отказаться — стоит пить напиток немного остуженным, с добавлением молока, и обязательно после его употребления полоскать рот чистой водой.

2 2. Научитесь правильно чистить зубы

Как ни странно, но очень мало людей знают о том, как чистить зубы правильно. Вот как это надо делать:

 
 
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Причин для отказа от любимого миллионами бодрящего напитка множество: Зубная эмаль имеет пористую структуру, и микрочастицы красящего пигмента, которые...
 
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