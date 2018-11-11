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Секреты голливудской улыбки
12.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Причин для отказа от любимого миллионами бодрящего напитка множество:
Вывод: Лучше всего утром после пробуждения выпивать 1—2 стакана теплой чистой воды. Если от кофе нет сил отказаться — стоит пить напиток немного остуженным, с добавлением молока, и обязательно после его употребления полоскать рот чистой водой.
2 2. Научитесь правильно чистить зубы
Как ни странно, но очень мало людей знают о том, как чистить зубы правильно. Вот как это надо делать:
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Причин для отказа от любимого миллионами бодрящего напитка множество: Зубная эмаль имеет пористую структуру, и микрочастицы красящего пигмента, которые...
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