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Электронные сервисы налоговых органов
12.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
На главной странице официального сайта МНС (nalog.gov.by) в разделе «Электронные сервисы» представлены следующие электронные сервисы:
Предусмотрен для реализации механизма взимания НДС по услугам, оказываемым в электронной форме, в том числе представления нерезидентом Республики Беларусь налоговых деклараций в электронном виде в Личном кабинете плательщика нерезидента с использованием облачной электронной цифровой подписи.
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На главной странице официального сайта МНС (nalog.gov.by) в разделе «Электронные сервисы» представлены следующие электронные сервисы: Предусмотрен для реализации...
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