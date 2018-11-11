|
Кое-что интересное о питьевой воде
12.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Вода лежит в основе жизни всей биосферы Земли. Это один из главных компонентов любого живого организма. Причем всем живым существам необходимо регулярное поступление свежей воды в их организмы.Как часто бывает, вместе с вполне здравыми и соответствующими истине фактами, касающимися воды, существует множество необоснованных и ложных домыслов, некоторые из которых глубоко укоренились в общественном сознании и приобрели черты устойчивого мифа.
В этой подборке мы представим несколько наиболее распространенных утверждений, касающихся воды и разберемся, какие из них истинны, а какие не соответствуют действительности.
1. Дневная норма потребления воды на человека составляет 8 стаканов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вода лежит в основе жизни всей биосферы Земли. Это один из главных компонентов любого живого организма. Причем всем живым существам необходимо регулярное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)