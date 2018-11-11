Кое-что интересное о питьевой воде

Вода лежит в основе жизни всей биосферы Земли. Это один из главных компонентов любого живого организма. Причем всем живым существам необходимо регулярное поступление свежей воды в их организмы.Как часто бывает, вместе с вполне здравыми и соответствующими истине фактами, касающимися воды, существует множество необоснованных и ложных домыслов, некоторые из которых глубоко укоренились в общественном сознании и приобрели черты устойчивого мифа.

В этой подборке мы представим несколько наиболее распространенных утверждений, касающихся воды и разберемся, какие из них истинны, а какие не соответствуют действительности.

1. Дневная норма потребления воды на человека составляет 8 стаканов.