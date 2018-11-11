До 50000 евро инвестиций получит призер «СТАРТАПА ГОДА»

8 декабря в Минске в DoubleTree by Hilton Hotel в четвертый раз пройдет конференция «Стартап года-2018», организатором которой выступает Центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап Технологии».

В мероприятии примут участие Айзек Голденберг из Playtech Group (Израиль), Вал Джердес из Innov8 Global Ventures (США, Силиконовая долина), Александр Румянцев, самый активный частный венчурный инвестор в России, Владислав Федотов, управляющий QBF Ventures и другие специально приглашенные гости.

Мероприятие объединит более 700 участников: 30 частных инвесторов, представителей венчурных фондов из Российской Федерации, стран СНГ и США, Израиля.

«Стартап года» это – крупнейший в Беларуси форум ИТ-предпринимателей и инвесторов. Это место концентрации компаний и лучших команд, генерируют прорывные идеи, создают новые технологические решения и внедряют инновации. Среди участников конференции успешные стартаперы, представители венчурного капитала из 11 стран.

«Стартап года» – это платформа, где самые продвинутые технологические компании и команды представляют свои новые проекты экспертам и инвесторам, профессиональному сообществу и рынку. Таким образом, форум предназначен для тех людей, которые создают и внедряют новые технологии, а также для тех, кто инвестирует в стартапы.

«Стартап года» – это уникальная площадка для налаживания новых связей в бизнесе и проведения эффективных переговоров с партнерами.

Отличительной чертой конференции «Стартап года» является фокус на живом общении спикеров и аудитории, а также на различные форматы нетворкинга. Так, на форуме будет организовано 7 форматов нетворкинга:

бизнес-аллея, зал для быстрых знакомств, зал для переговоров, переговорная комната, бизнес-обед, гала-ужин, комната для членов жюри.

Программа мероприятия насыщена полезным контентом. Выступления спикеров – концентрат практических кейсов и, конечно, заряд эмоций!

Чтобы принять участие в конкурсе в качестве стартапа, необходимо подать заявку до 30 ноября. Все заявки будут рассмотрены специальной экспертной комиссией, после чего будет определен состав участников полуфинала конкурса. Стартапы, прошедшие предварительный отбор, будут оцениваться жюри. По результатам конкурса несколько стартапов получат призы и подарки и будет объявлен лучший проект – «Стартап года». Один из участников конкурса получит инвестиции в стартап в размере до 50 000 евро.

Возможности, которые открываются перед участниками конкурса:

Для авторов стартапов:

профессиональная оценка проектной работы;

широкая аудитория, перед которой вы презентуете идеи;

шанс получить инвестиции для своего проекта;

возможность выиграть денежный приз и получить подарки от спонсоров.

Для экспертов и инвесторов:

возможность выступить с мастер-классом или поучаствовать в панельной дискуссии;

выбрать интересный для инвестирования проект;

найти хорошую команду разработчиков.

Успейте зарегистрировать свой проект, чтобы стать частью самого масштабного стартап-события 2018 года!

Подать заявку на участие в отборе вы можете по предложенной форме на сайте http://startupbelarus.by до 30 ноября 2018 года.

Медиапартнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Об организаторе

Центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии» вот уже 10 лет создает в Беларуси стартап-движение, проводя такие мероприятия как «Стартап года», Minsk Startup Weekend , Invest Weekend , Investor Day, Minsk FinTech Conference , StartupTime, Demo Day, «Битва стартапов» и другие. Также компания занимается разработкой веб-приложений и мобильных приложений под заказ.

На сегодняшний день центр «Стартап технологии» объединяет технологические компании, находящиеся в поиске инвестиций, венчурных инвесторов и профессионалов рынка, помогая им совместно создавать технологии будущего и строить на этом бизнес.