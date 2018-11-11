В Кобринском районе два автомобиля переехали лежащего на дороге мужчину

11 ноября в 18.20 на улице в аг. Дивин К., 1962 г.р., неработающий, жит. п. Ореховский, управляя а/м "Рено Меган Сценик" совершил наезд на лежавшего на проезжей части П., 1957 г.р., неработавшего, местного жителя (одежда со световозвращающим элементом), после чего на последнего так же был совершен наезд двигавшейся в попутном направлении а/м "Тойота Аурис" под управлением К., 1991 г.р., мастера ОАО, жит. аг. Дивин.

В результате П. погиб. Водители трезвые.

Участок дороги освещен. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ.