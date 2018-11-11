ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кобринском районе два автомобиля переехали лежащего на дороге мужчину

12.11.2018 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

11 ноября в 18.20 на улице в аг. Дивин К., 1962 г.р., неработающий, жит. п. Ореховский, управляя а/м "Рено Меган Сценик" совершил наезд на лежавшего на проезжей части П., 1957 г.р., неработавшего, местного жителя (одежда со световозвращающим элементом), после чего на последнего так же был совершен наезд двигавшейся в попутном направлении а/м "Тойота Аурис" под управлением К., 1991 г.р., мастера ОАО, жит. аг. Дивин.

В результате П. погиб. Водители трезвые.

Участок дороги освещен. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ.

 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 ноября в 18.20 на улице в аг. Дивин К., 1962 г.р., неработающий, жит. п. Ореховский, управляя а/м "Рено Меган Сценик" совершил наезд на лежавшего на проезжей части П., 1957 г.р.,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рудый рассказал белорусским предприятиям, как заработать на китайском рынке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика