Республиканская акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» пройдет с 12 по 30 ноября

Ежегодно в Беларуси почти тысяча пожаров происходит из-за оброненной сигареты. Для привлечения внимания к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожного обращения с огнем при курении спасатели с 12 ноября проведут акцию «Не прожигай свою жизнь!». Помимо работников МЧС , в акции примут участие активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, а также представители других организаций.



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Мероприятия пройдут в четыре этапа.

В первый день акции участники проедут по «Маршруту безопасности» и посетят наиболее оживленные места городов и населенных пунктов, чтобы рассказать о безопасности как можно большему количеству людей. Это остановки общественного транспорта и сам транспорт, рынки, автовокзалы, авто- и железнодорожные станции. Для привлечения внимания общественности будут использованы сигнально-говорящие устройства транспорта МЧС, ростовые куклы, наглядно-изобразительная продукция, а также аудио- и видеоролики от спасателей.

Второй этап начнется 13-го и продлится до 20-го ноября. В течение недели спасатели будут встречаться с людьми в организациях и на предприятиях, в пунктах общественного питания и культурно-досуговых центрах, санаториях и учреждениях здравоохранения. С работниками в форме конкурсов и интеллектуальных игр поговорят о пожарной безопасности, расскажут о проблеме неосторожного курения и даже будут менять сигареты на более полезные предметы от спасателей.

Третий этап акции пройдет 21-27 ноября в высших и средних специальных учебных заведениях. Специально для молодежи спасатели подготовят интерактивные мероприятия в формате открытых диалогов, фестивалей, тематических конкурсов и даже дискотек.

На финальном этапе – 28-30 ноября – работники МЧС проведут яркие мероприятия в местах массового пребывания людей. В концертной программе примут участие звезды белорусской эстрады и коллективы художественной самодеятельности. На игровых площадках, организованных спасателями, дети и взрослые смогут не только интересно, но и с пользой провести время. А брендированные сувениры, флешмоб и тематические фотозоны позволят на долгие годы сохранить яркие воспоминания о празднике безопасности.

Во время проведения акции спасатели активно приглашают присоединиться и средства массовой информации – от газет и журналов до телевидения и интернет-сайтов. Совместные усилия позволят донести полезные знания о безопасности широкой аудитории.