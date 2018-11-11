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Планируемые места установки датчиков контроля скорости 12 ноября 2018 года
12.11.2018 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 12.11.2018:
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 12.11.2018: 07.00-19.00 - г. Брест, ул. Белорусская, - д. №64 07.00-19.00 - г. Кобрин, ул. Дружбы - д. №158 07.00-19.00 - г. Брест, пр-т...
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