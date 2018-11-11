В Лиде Peugeot влетел под балкон жилого дома: потребовалась помощь спасателей

В Лиде легковушка врезалась в жилой дом, пострадал водитель. Об этом сообщили в МЧС.





Авария произошла в ночь на 11 ноября. По предварительной информации, на улице Республиканской водитель Peugeot 306 не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль влетел под балкон пятиэтажного жилого дома.





В результате ДТП водитель оказался заблокирован в салоне автомобиля. Мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.