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В Лиде Peugeot влетел под балкон жилого дома: потребовалась помощь спасателей

12.11.2018 10:31 — Разное | Tut.by  
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В Лиде легковушка врезалась в жилой дом, пострадал водитель. Об этом сообщили в МЧС.


Авария произошла в ночь на 11 ноября. По предварительной информации, на улице Республиканской водитель Peugeot 306 не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль влетел под балкон пятиэтажного жилого дома.


В результате ДТП водитель оказался заблокирован в салоне автомобиля. Мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.

 
 
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Авария произошла в ночь на 11 ноября на улице Республиканской.
 
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