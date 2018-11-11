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Истребитель-бомбардировщик F/A-18 с авианосца Ronald Reagan упал в море
Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18, принадлежавший эскадрилье авианосца Ronald Reagan, упал в море недалеко от японской префектуры Окинава,
Инцидент произошел в 300 километрах от острова Китадай. Оба пилота смогли катапультироваться, и их жизни ничего не угрожает.
FА-18 — это американский палубный истребитель-бомбардировщик, в зависимости от модификации может развивать максимальную скорость до 2000 км/ч.
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Инцидент произошел в 300 километрах от острова Китадай.
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