Истребитель-бомбардировщик F/A-18 с авианосца Ronald Reagan упал в море

Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18, принадлежавший эскадрилье авианосца Ronald Reagan, упал в море недалеко от японской префектуры Окинава, сообщает пресс-служба 7-го флота ВМС США.



Изображение: ВМФ США / timesofsandiego.com

Инцидент произошел в 300 километрах от острова Китадай. Оба пилота смогли катапультироваться, и их жизни ничего не угрожает.

FА-18 — это американский палубный истребитель-бомбардировщик, в зависимости от модификации может развивать максимальную скорость до 2000 км/ч.

Самолет может применять тактические крылатые ракеты, корректируемые авиабомбы и другое вооружение. Помимо США состоит на вооружении ряда стран Европы и Азии.