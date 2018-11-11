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Истребитель-бомбардировщик F/A-18 с авианосца Ronald Reagan упал в море

12.11.2018 10:26 — Разное | Tut.by  
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Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18, принадлежавший эскадрилье  авианосца Ronald Reagan, упал в море недалеко от японской префектуры Окинава, сообщает пресс-служба 7-го флота ВМС США.


Изображение: ВМФ США / timesofsandiego.com

Инцидент произошел в 300 километрах от острова Китадай. Оба пилота смогли катапультироваться, и их жизни ничего не угрожает.

FА-18 — это американский палубный истребитель-бомбардировщик, в зависимости от модификации может развивать максимальную скорость до 2000 км/ч.
Самолет может применять тактические крылатые ракеты, корректируемые авиабомбы и другое вооружение. Помимо США состоит на вооружении ряда стран Европы и Азии.

 
 
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Инцидент произошел в 300 километрах от острова Китадай.
 
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