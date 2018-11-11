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Городокские интеллектуалы на высоте

12.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Команда «Серые ВКЛеточку», входящая в состав клуба интеллектуальных игр «Золотой лев» РЦДиМ, заняла 3-е место в Открытом Кубке Национального центра художественного творчества детей и молодежи среди школьников «Осень-2018» в г. Минске 5 ноября.

Руководитель команды Анатолий Войлоков рассказал: «За звание лучших из лучших сражались 29 команд из 12 городов Беларуси. Турнир проходил в двух номинациях и двух возрастных категориях — юниоры и ювеналы. Победителей и призеров определяли в играх «Что? Где? Когда?» и «Своя игра». В состав команды, защищавшей честь нашего района, входили шестеро учащихся 9-11 классов учреждений образования города» (на снимке). В очередной раз интеллектуалы из Городка показали высокий уровень подготовленности, продемонстрировали сообразительность, логическое мышление и широкий спектр познаний в различных сферах. «Серые ВКЛеточку» оказались лучшими в игре «Что? Где? Когда?». Ребята привезли домой диплом Национального центра художественного творчества детей и молодёжи и хорошее настроение.

Галина НИКОЛАЕВА.

Городокские интеллектуалы на высоте

 
Теги: Минск
 
 
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Команда «Серые ВКЛеточку», входящая в состав клуба интеллектуальных игр «Золотой лев» РЦДиМ, заняла 3-е место в Открытом Кубке Национального центра...
 
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