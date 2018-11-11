Рудый рассказал белорусским предприятиям, как заработать на китайском рынке

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Посол Беларуси в Китае посоветовал не полагаться на посредников и не работать со склада, а самим выходить на конечного потребителя.

Об этом дипломат рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1", пишет БЕЛТА . Кирилл Рудый подчеркнул, что продукция в китайских магазинах вырастает в цене в 5-8 раз по сравнению со складской, и на этой разнице зарабатывают посредники. Чтобы получить ощутимый доход от работы на китайском рынке, белорусским предприятиям необходимо доходить до конечного покупателя, открывать производства и магазины непосредственно в Китае, подчеркнул Рудый. Помимо прочего, это позволит лучше адаптировать свое производство под вкусы китайских потребителей.

Сейчас в Китае присутствуют магазины белорусских товаров, однако открывают их местные бизнесмены, которые занимаются маркетингом и раскруткой белорусских брендов. «Для нас это только плюс, но хотелось бы, чтобы больше денег приходило в Беларусь", - сказал Рудый.

Посол подчеркнул, что выходу белорусских предприятий на китайский рынок благоприятствует транспортная инфраструктура: через территорию Беларуси проходят железные дороги, ведущие из Китая в ЕС. "И на обратном пути мы можем загружать эти железнодорожные контейнеры. У нас за последние три года количество контейнерных поездов выросло в 9 раз, и количество самих контейнеров по итогам этого года будет около 3 тыс. По итогам 2020 года планируется довести их до 5 тыс. Железнодорожные перевозки субсидируются китайскими властями и по стоимости транспортных тарифов сравниваются с морскими, но при этом они быстрее. В итоге наши товары приходят быстрее железной дорогой по тем же ценам, что и морскими перевозками - из Австралии или Новой Зеландии", - констатировал дипломат.

Сегодня китайский рынок – самый быстрорастущий в мире, подчеркнул Рудый. " Пекин, условно, - это как Швеция по ВВП. Для нас будет достаточно одного города или района целого города для того, чтобы обеспечить его нашими продуктами. И если мы зайдем сюда, выстроим стратегические отношения и нас будут узнавать, то остаться здесь можно навсегда", - полагает посол.

