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Ограблен киоск. Ищем очевидцев!

12.11.2018 10:52 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Как сообщил начальник районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь Максим Босак, в ночь с 11 на 12 ноября неизвестным лицом была совершена кража из киоска «Белсоюзпечать» по ул.Брестской в Каменце.

Отжав роллет, преступник выбил стекло и проник внутрь киоска. Объект оснащен автономной охранной сигнализацией, однако на момент кражи она была неисправна. По предварительным данным, похищена денежная выручка и несколько блоков дорогостоящих сигарет.

Очевидцев и свидетелей кражи просим сообщить всю известную информацию в районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь и Каменецкое РОВД по номерам телефонов: (8-01631) 2-50-36, (8-01631) 9-02-32 либо 102.

Анна СОВПЕЛЬ.

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.

 
 
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    Как сообщил начальник районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь Максим Босак, в ночь с 11 на 12... Сообщение Ограблен киоск. Ищем очевидцев!...
 
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