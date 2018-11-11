Ограблен киоск. Ищем очевидцев!

Как сообщил начальник районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь Максим Босак, в ночь с 11 на 12 ноября неизвестным лицом была совершена кража из киоска «Белсоюзпечать» по ул.Брестской в Каменце.

Отжав роллет, преступник выбил стекло и проник внутрь киоска. Объект оснащен автономной охранной сигнализацией, однако на момент кражи она была неисправна. По предварительным данным, похищена денежная выручка и несколько блоков дорогостоящих сигарет.

Очевидцев и свидетелей кражи просим сообщить всю известную информацию в районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь и Каменецкое РОВД по номерам телефонов: (8-01631) 2-50-36, (8-01631) 9-02-32 либо 102.

Анна СОВПЕЛЬ.

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.