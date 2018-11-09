|
Памятка по безопасной эксплуатации бытовых котлов, работающих на твердых видах топлива
12.11.2018 — Разное | Клiч Радзiмы
Основное количество чрезвычайных происшествий приходится на начало отопительного сезона, для которого характерна положительная температура воздуха в дневное время.
Ночью столбик термометра опускается ниже нулевой отметки, что приводит к замерзанию трубопроводов и расширительных баков с прекращением циркуляции воды с последующим разрушением котла.
При разрушении (взрыве) котла во всех случаях происходит полное, либо частичное разрушение несущих конструкций здания (помещения), в котором установлен котел.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ до начала отопительного периода:
— очистить поверхности внутри котла и дымоходы от сажи. Выполнить при необходимости их ремонт;
— провести ревизию или заменить на исправную запорную и предохранительную арматуру;
— промыть систему отопления и заполнить её водой;
— убедиться в герметичности котла и системы отопления;
— теплоизолировать находящиеся на чердаке и в неотапливаемых помещениях трубопроводы и расширительный бак.
С целью предотвращения взрывов бытовых котлов НЕОБХОДИМО:
* Убедиться, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах открыты, развоздушена система отопления.
* Удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы.
* Провести осмотр оголовков дымовых труб и каналов дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки.
* До начала розжига котла открыть (при наличии) линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Убедиться, что давление по манометру, установленному на котле, не растет.
Если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление воды в котле растет и достигает давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом случае котел разжигать категорически запрещается.
Что делать, если отопительная система замерзла?
— определить место замерзания отопительной системы;
— обогреть безопасным методом место замерзания отопительной системы;
— когда из контрольной линии (при открытой подпиточной линии) потечет вода, постепенно разжигать котел, все время контролируя давление воды в котле по установленному на нем монометру.
Если давление воды в котле начинает приближаться к максимально допустимому:
— срочно прекратить подачу топлива в котел;
— удалить из котла в безопасное место и залить водой остатки горящего топлива.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Работу по монтажу бытовых водогрейных котлов и отопительной системы выполнять только силами специализированных организаций.
Работникам, выполняющим работы по монтажу и наладке котлов, проводить обучение пользователей с отметкой об этом в паспорте котла.
При каждом розжиге котла постоянно находиться возле котла. При этом внимательно наблюдать за температурой и давлением в котле до полного прогрева системы отопления. При повышении температуры и давления выше максимально допустимого, в срочном порядке удалить горящее топливо из котла в безопасное место.
Что делать в случае отравления угарным газом?
Признаками отравления являются: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций.
В целях оказания первой помощи пострадавшему от отравления угарным газом следует принять следующие меры:
— вынести пострадавшего на свежий воздух, тепло укутать и не давать уснуть;
— вызвать скорую медицинскую помощь;
— при потере сознания дать понюхать нашатырный спирт.
ПРИ РОЗЖИГЕ КОТЛА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО
— ЦИРКУЛЯЦИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЕСПЕЧЕНА;
— ДАВЛЕНИЕ ПО МАНОМЕТРУ, УСТАНОВЛЕННОМУ НА КОТЛЕ, СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ;
— КАНАЛЫ ДЫМОХОДОВ СВОБОДНЫ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
— использовать самодельные котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами;
— проводить растопку котла при отсутствии циркуляции воды в отопительной системе;
— эксплуатировать котлы с неисправными манометрами и предохранительными устройствами;
— хранить рядом с котлом горючие материалы.
Оставить комментарий
|
Свежие газеты
Архив (Разное)