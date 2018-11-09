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Памятка по безопасной эксплуатации бытовых котлов, работающих на твердых видах топлива

12.11.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Памятка по безопасной эксплуатации бытовых котлов, работающих на твердых видах топлива

  Основное количество чрезвычайных происшествий приходится на начало отопительного сезона, для которого характерна положительная температура воздуха в дневное время.

Ночью столбик термометра опускается ниже нулевой отметки, что приводит к замерзанию трубопроводов и расширительных баков с прекращением циркуляции воды с последующим разрушением котла.

При разрушении (взрыве) котла во всех случаях происходит полное, либо частичное разрушение несущих конструкций здания (помещения), в котором установлен котел.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ до начала отопительного периода:

— очистить поверхности внутри котла и дымоходы от сажи. Выполнить при необходимости их ремонт;

— провести ревизию или заменить на исправную запорную и предохранительную арматуру;

— промыть систему отопления и заполнить её водой;

— убедиться в герметичности котла и системы отопления;

— теплоизолировать находящиеся на чердаке и в неотапливаемых помещениях трубопроводы и расширительный бак.

С целью предотвращения взрывов бытовых котлов НЕОБХОДИМО:

* Убедиться, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах открыты, развоздушена система отопления.

* Удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы.

* Провести осмотр оголовков дымовых труб и каналов дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки.

* До начала розжига котла открыть (при наличии) линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Убедиться, что давление по манометру, установленному на котле, не растет.

Если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление воды в котле растет и достигает давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом случае котел разжигать категорически запрещается.

Что делать, если отопительная система замерзла?

— определить место замерзания отопительной системы;

— обогреть безопасным методом место замерзания отопительной системы;

— когда из контрольной линии (при открытой подпиточной линии) потечет вода, постепенно разжигать котел, все время контролируя давление воды в котле по установленному на нем монометру.

Если давление воды в котле начинает приближаться к максимально допустимому:

— срочно прекратить подачу топлива в котел;

— удалить из котла в безопасное место и залить водой остатки горящего топлива.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Работу по монтажу бытовых водогрейных котлов и отопительной системы выполнять только силами специализированных организаций.

Работникам, выполняющим работы по монтажу и наладке котлов, проводить обучение пользователей с отметкой об этом в паспорте котла.

При каждом розжиге котла постоянно находиться возле котла. При этом внимательно наблюдать за температурой и давлением в котле до полного прогрева системы отопления. При повышении температуры и давления выше максимально допустимого, в срочном порядке удалить горящее топливо из котла в безопасное место.

 

Что делать в случае отравления угарным газом?

Признаками отравления являются: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций.

В целях оказания первой помощи пострадавшему от отравления угарным газом следует принять следующие меры:

— вынести пострадавшего на свежий воздух, тепло укутать и не давать уснуть;

— вызвать скорую медицинскую помощь;

— при потере сознания дать понюхать нашатырный спирт.

ПРИ РОЗЖИГЕ КОТЛА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО

— ЦИРКУЛЯЦИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЕСПЕЧЕНА;

 — ДАВЛЕНИЕ ПО МАНОМЕТРУ, УСТАНОВЛЕННОМУ НА КОТЛЕ, СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ;

— КАНАЛЫ ДЫМОХОДОВ СВОБОДНЫ.

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

— использовать самодельные котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами;

— проводить растопку котла при отсутствии циркуляции воды в отопительной системе;

— эксплуатировать котлы с неисправными манометрами и предохранительными устройствами;

— хранить рядом с котлом горючие материалы.

Памятка по безопасной эксплуатации бытовых котлов, работающих на твердых видах топлива

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