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Беларусь может построить речной порт на границе с Украиной для выхода к Черному морю

12.11.2018 10:30 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь рассматривает возможность строительства речного порта на Днепре в Гомельской области вблизи границы с Украиной с целью использования судов класса "река-море" для выхода в Черное море. Для реализации проекта может быть привлечен турецкий инвестор, компания Derin Shipping & Trading Co.

Как передает госагентство БелТА, посол Беларуси в Турции Андрей Савиных заявляет, что реализация проекта "превратит Беларусь в морскую державу".

Проект может быть реализован в виде строительства портового терминала в деревне Нижние Жары (Гомельская обл., Брагинский р-н).

"Наши турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в Нижних Жарах Брагинского района, который превратит Беларусь в морскую державу", - заявил А.Савиных журналистам в Гомеле в ходе визита турецкой делегации в областной центр.

Предполагается, что основной объем грузооборота обеспечат нефтепродукты (вблизи Гомеля расположен Мозырский НПЗ) и строящийся в Гомельской области Петриковский ГОК (проект Беларуськалия, мощность около 2 млн тонн хлоркалия в год).

"У нас появятся экспортные возможности, о которых мы и мечтать не могли. Убежден, что благодаря этому порту Гомельская область станет одним из главных двигателей экономического роста для всей Беларуси в целом", - заявил А.Савиных, рассказывая о преимуществах проекта.

"Наша компания заинтересована в развитии транспортных систем и доставки грузов. Гомельский регион имеет очень удачное месторасположение, поэтому возможны совместные проекты по выходу к Черному морю на территории Украины. Мы готовы приступить к реализации проекта при условии гарантии с белорусской стороны обеспечения грузами", - заявил в ходе визита в Гомель председатель правления группы компаний Derin Shipping & Trading Co Эркам Йылдырым. По его мнению, "только один проект Беларуськалия, реализуемый на петриковском месторождении, способен обеспечить рентабельную работу порта". "Первый корабль, который я загружу в этом порту, будет называться "Гомель", - заявил турецкий инвестор.

Как сообщалось, Беларусь в течение ряда лет рассматривает возможность создания нового транспортного коридора для перевозок грузов из Беларуси водным путем по реке Днепр в порты Черного, Средиземного и Каспийского морей.

Строительство порта и идея восстановления полноценного судоходства по реке Днепр была поддержана президентами Беларуси и Украины в апреле 2017 года. Эти планы подтверждались, в том числе на состоявшемся 25-26 октября в Гомеле I Форуме Беларуси и Украины.

Украинская сторона подтверждает техническую возможность прохождения судов класса "река-море" от Киевской ГЭС до деревни Нижние Жары. При этом необходимо провести работы по дноуглублению протяженностью 103 км.

Белорусская сторона подготовила три строительных проекта в Брагинском районе. В том числе предусмотрено строительство в деревне Нижние Жары глубоководного порта площадью 41 га, речного порта с инженерной и транспортной инфраструктурой площадью 68,1 га, мультимодального хаба и пристани для яхт-клуба с базой отдыха площадью 249,65 га.

 
Теги: Гомель
 
 
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