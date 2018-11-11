Кувейтский фонд арабского экономического развития планирует инвестировать в строительство онкоцентра в Гродно

Кувейтский фонд арабского экономического развития выразил заинтересованность в инвестировании средств в строительство онкологического центра в Гродно

"В Гродно в рамках государственно-частного партнерства будет осуществляться строительство онкологического центра. На недавнем ежегодном собрании Всемирного банка и Международного валютного фонда состоялась встреча с потенциальным инвестором – Кувейтским фондом арабского экономического развития, который подтвердил свою заинтересованность во вложении средств", - сказал министр финансов Максим Ермолович на встрече с коллективом Гродненской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Главу Минфина цитирует Гродненский облисполком.

По словам М.Ермоловича, государство внесет свою лепту в строительство онкоцентра на принципах равнодолевого участия инвесторов. Министерство финансов будет сопровождать проект на всех этапах.

Как сообщалось, строительство онкологического центра в Гродно планируется начать в 2019 году.