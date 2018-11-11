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Рудый призвал белорусские предприятия открывать магазины в Китае
12.11.2018 11:05 — Разное | Аргументы и факты
- Чтобы добавить стоимость к своему продукту и больше заработать, надо доходить до конечного покупателя, открывать здесь производства, свои магазины, все это постепенно надо начинать делать, адаптируя производство под вкусы потребителей, - слова Рудого приводит
По словам посла, магазины белорусских товаров в Поднебесной есть, однако их открывают китайские бизнесмены. Главная проблема в том, что сейчас белорусские поставщики продают товары со склада, а не приходят непосредственно на китайский рынок.
Одно из преимуществ нашей страны в том, что через Беларусь проходят железные дороги, ведущие из Китая в Евросоюз.
- И на обратном пути мы можем загружать эти железнодорожные контейнеры. У нас за последние три года количество контейнерных поездов выросло в 9 раз, и количество самих контейнеров по итогам этого года будет около 3 тыс. По итогам 2020 года планируется довести их до 5 тыс, - говорит посол.
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Поставщикам белорусской продукции нужно активнее выходить на китайский рынок, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.
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