В Витебске на пожаре спасен 29-летний мужчина

Пожар случился 11 ноября. О пожаре по улице Чкалова Витебска сообщили соседи, почувствовавшие запах угарного газа.

На место ЧП выезжали сотрудники МЧС.

Когда на место прибыли спасатели, на балконе квартиры наблюдалось задымление. В горящей квартире на кровати спасатели обнаружили хозяина жилплощади, 29-летнего одинокого мужчину.

Гражданина вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» мужчина был доставлен в больницу.

Со слов соседей, пострадавший нередко злоупотреблял спиртными напитками.

Выясняется причина пожара.



