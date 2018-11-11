

Как сэкономить на предновогоднем досуге? Ответ здесь!

Близится самый любимый всеми праздник – Новый год. Уже скоро театры и музеи, рестораны и клубы наполнятся весельем и радостным ожиданием торжества. Между тем, многочисленные походы с друзьями, родственниками или коллегами по увеселительным заведениям могут оказаться чувствительными для кошелька. Поэтому приятной новостью станет возможность сэкономить на предновогоднем досуге.

По случаю предстоящих праздников ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 ноября по 31 декабря 2018 года предоставляет держателям карточек MasterСard World «Дива» акционный cash-back в размере 5% .

Витрины магазинов и кафе вскоре замерцают яркими огнями иллюминации, создавая неповторимую сказочную атмосферу. Используйте возможность сэкономить 5% с карточкой «Дива» на праздновании торжества в кругу друзей и близких! Посещайте театры, выставки, музеи, а также рестораны, кафе, боулинг-центры, дискотеки, ночные клубы и получайте повышенный cash-back!

«Дива» ? Спешите оформить ее в Интернет-банке Банка БелВЭБ с бесплатной доставкой на дом или в ближайшем отделении банка. У вас еще нет карточки? Спешите оформить ее вБанка БелВЭБ с бесплатной доставкой на дом или в ближайшембанка.

Условия расчета и выплаты cash-back по карточке MasterCard World «Дива» .

С дополнительной информацией можно ознакомиться здесь.