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В Калифорнии более 30 человек стали жертвами лесных пожаров, почти 230 жителей пропали без вести
Новости США. В Калифорнии растет количество жертв лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли уже более 30 человек. Пропавшими без вести числятся без малого 230 местных жителей.
Пламенем охвачено 45 тысяч гектаров. Огонь уничтожил почти 6,5 тысяч строений. Локализовать возгорание до сих пор не удается.
В общей сложности из-за природного катаклизма свои дома покинули 300 тысяч американцев. Этот пожар стал самым разрушительным в истории штата.
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В Калифорнии более 30 человек стали жертвами лесных пожаров, почти 230 жителей пропали без вести
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Новости США. В Калифорнии растет количество жертв лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли уже более 30 человек. Пропавшими без вести...
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