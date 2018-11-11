ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские эксперты будут наблюдать за учениями НАТО «Анаконда-2018» в Польше

12.11.2018 10:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 12 ноября белорусские эксперты приступят к наблюдению за военными учениями «Анаконда-2018», которые проходят на территории Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них участвуют 10 стран НАТО.

Белорусские эксперты будут наблюдать за учениями НАТО «Анаконда-2018» в Польше

В масштабной тренировке принимают участие 45 военных кораблей и 150 воздушных средств передвижения. Задействовано 17,5 тысяч военнослужащих.

Основная цель учений, сосредоточенных в основном на воздушных маневрах, – осуществить интеграцию между национальными силами Польши и стран-участниц НАТО в борьбе против современных угроз.

Белорусские эксперты будут наблюдать за учениями НАТО «Анаконда-2018» в Польше

Белорусские эксперты будут наблюдать за учениями НАТО «Анаконда-2018» в Польше

Белорусские эксперты будут наблюдать за учениями НАТО «Анаконда-2018» в Польше
Новости по теме

Саммит НАТО признал стремление Грузии войти в альянс

Саммит НАТО в Брюсселе: итоги первого дня

В Варшаве стартует заседание Парламентской ассамблеи НАТО

Эстония готова потратить на оборону рекордную сумму: на что пойдут полмиллиарда евро

Сергей Лавров о НАТО: «Они пытались уже ставить всех наших соседей перед выбором – либо вы с Россией, либо вы с Западом»

Какие учения НАТО проводит параллельно с «Запад-2017»?

«Отрабатываем все возможные сценарии ведения боя»: какие военные учения с участием сил НАТО проводятся вокруг Беларуси и России

15 государств намерены усилить свой контингент в Афганистане
‡агрузка...
Новости 24 часа

В Калифорнии более 30 человек стали жертвами лесных пожаров, почти 230 жителей пропали без вести

Белорусские эксперты будут наблюдать за учениями НАТО «Анаконда-2018» в Польше

В Гродно строители обнаружили фрагменты древней синагоги

Звездопад Северные Тауриды можно увидеть в Беларуси в ночь на 13 ноября

Поправки в закон о местном управлении и самоуправлении рассмотрят белорусские депутаты

Выставка-форум инновационных компаний и стартапов пройдёт в «Белэкспо» в рамках Всемирной недели предпринимательства

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших

Древнюю пирамиду Хефрена открыли в Египте после реставрации

Все новости
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 12 ноября белорусские эксперты приступят к наблюдению за военными учениями «Анаконда-2018», которые проходят на территории Польши, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь может построить речной порт на границе с Украиной для выхода к Черному морю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика