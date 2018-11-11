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В Гродно строители обнаружили фрагменты древней синагоги
Новости Беларуси. В Гродно строители обнаружили фрагменты синагоги, предположительно XIX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Находка была сделана случайно во время прокладки труб. Работники не сразу поняли, на какую конструкцию в земле они наткнулись, потому вызвали археологов. Специалисты предположили, что неизвестная постройка, очевидно, – элементы стен молитвенного дома, который в начале прошлого века располагался рядом с главной синагогой. Тому подтверждение история: на этом месте до 60-х годов стоял целый иудейский комплекс. В годы холокоста здесь укрывались гродненские евреи.
Ицхак Кофман, раввин Гродненской большой хоральной синагоги:
Это очень приятно, когда нашли просто живой привет от прошлой еврейской общины.
Раввин уверен: земля вокруг сохранившейся синагоги хранит немало секретов. Ведь здесь несколько сотен лет был центр духовной жизни евреев. Сейчас здание в стадии реконструкции. Есть надежда, что в процессе ремонта удастся обнаружить еще немало артефактов.
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В Гродно строители обнаружили фрагменты древней синагоги
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Новости Беларуси. В Гродно строители обнаружили фрагменты синагоги, предположительно XIX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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