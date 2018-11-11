27 ноября 1943 года является самым дорогим и светлым днем в памяти будакошелевцев: в этот день наш район сбросил оковы немецко-фашистского ига, отстояв долгожданную свободу.

Освобождение в цифрах:

* Более 11 тысяч будакошелевцев приняли участие в борьбе за свободу и независимость родного края

* 5462 воина-земляка навсегда остались на фронтах войны

* 165 жителей района погибли в партизанах

* Около 200 солдат и офицеров сложили головы в боях за освобождение Будакошелевщины

* Более 1700 мирных жителей стали жертвами гитлеровского геноцида