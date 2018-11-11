В Кобринском районе два автомобиля переехали лежавшего на дороге мужчину. Он погиб

В Кобринском районе на лежащего на дороге мужчину наехали два автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Смертельная авария произошла 11 ноября, в 18.20, в агрогородке Дивин. По предварительной информации, 56-летний водитель Renault двигался по улице Советской со стороны улицы Ленина и напротив дома № 274 совершил наезд на лежащего на дороге 61-летнего местного жителя. После этого на мужчину совершил наезд автомобиль Toyota, которым управлял 26-летний водитель.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.





РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По словам местных жителей, они видели, что до аварии мужчина ходил по дороге, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. Однако никто из них не позвонил в милицию и не предпринял мер, чтобы не допустить аварию.