Балет по Шекспиру под музыку Radioheаd покажут в Минске ко дню святого Валентина

Накануне самого романтичного праздника в году 12 февраля 2019 года на сцене КЗ «Минск» поставят модернизированную постановку по классике Шекспира — балет-шоу Radio and Juliet .



Фото предоставлено организаторами

Radio and Juliet — это симбиоз балета и рок-музыки, которую поставил и срежиссировал словенский хореограф Эдвард Клюг. Сюжет основан на романтической трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

С 2005 года Radio and Juliet пользуется большим успехом в США, России, Италии, Бразилии, Корее, Израиле, Канаде и многих других странах. В шоу участвуют артисты The Great Gatsby Ballet, которые уже успели покорить Европу и дважды выступали в Минске. Главную партию в Radio and Juliet исполняет звезда мирового балета и единственный обладатель четырех гран-при мировых балетных конкурсов Денис Матвиенко.



Фото предоставлено организаторами

Особый шарм и атмосферу балету Radio and Juliet придает музыкальная аранжировка. Действие на сцене проходит под лучшие песни британской рок-группы Radiohead: в спектакле используются около 11 треков, такие как Fitter Happier, Idioteque, How to Disappear Completely, Like Spinning Plates и другие.

