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Балет по Шекспиру под музыку Radioheаd покажут в Минске ко дню святого Валентина

12.11.2018 11:09 — Разное | Tut.by  
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Накануне самого романтичного праздника в году 12 февраля 2019 года на сцене КЗ «Минск» поставят модернизированную постановку по классике Шекспира — балет-шоу Radio and Juliet.


Фото предоставлено организаторами

Radio and Juliet — это симбиоз балета и рок-музыки, которую поставил и срежиссировал словенский хореограф Эдвард Клюг. Сюжет основан на романтической трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

С 2005 года Radio and Juliet пользуется большим успехом в США, России, Италии, Бразилии, Корее, Израиле, Канаде и многих других странах. В шоу участвуют артисты The Great Gatsby Ballet, которые уже успели покорить Европу и дважды выступали в Минске. Главную партию в Radio and Juliet исполняет звезда мирового балета и единственный обладатель четырех гран-при мировых балетных конкурсов Денис Матвиенко.


Фото предоставлено организаторами

Особый шарм и атмосферу балету Radio and Juliet придает музыкальная аранжировка. Действие на сцене проходит под лучшие песни британской рок-группы Radiohead: в спектакле используются около 11 треков, такие как Fitter Happier, Idioteque, How to Disappear Completely, Like Spinning Plates и другие.

Когда: 12 февраля, 19.00.

Где: .

Сколько: от 50 до 135 рублей.

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***

10 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из десяти бесплатных пригласительных на гастрономический фестиваль в рамках конгресса для родителей «МамаPro». Счастливчикам пригласительные достанутся бесплатно, победители будут объявлены 16 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне самого романтичного праздника в году, 12 февраля 2019 года, на сцене КЗ "Минск" поставят модернизированную постановку по классике Шекспира - балет-шоу Radio and...
 
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