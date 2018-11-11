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Дворец культуры г. Солигорска приглашает на праздничный вечер в честь Дня Октябрьской революции

12.11.2018 — Разное | Soligorsk News  
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2 ноября 2018 15:45 2280

Дворец культуры г. Солигорска приглашает на праздничный вечер в честь Дня Октябрьской революции

Автор: Эдуард Кидяев.

Настоящий экскурс в советское прошлое подарят солигорчанам и гостям города накануне Дня Великой Октябрьской социалистической революции артисты Дворца культуры г. Солигорска.

Дворец культуры г. Солигорска приглашает на праздничный вечер в честь Дня Октябрьской революции

6 ноября в 16.00 в танцевальном фойе ГУ «Дворец культуры г.Солигорска» состоится концертно-танцевальная программа, посвященная Дню Октябрьской революции «Негаснущий свет октября».

Дворец культуры г. Солигорска приглашает на праздничный вечер в честь Дня Октябрьской революции

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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