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Дворец культуры г. Солигорска приглашает на праздничный вечер в честь Дня Октябрьской революции
12.11.2018 — Разное | Soligorsk News
2 ноября 2018 15:45 2280
Дворец культуры г. Солигорска приглашает на праздничный вечер в честь Дня Октябрьской революции
Настоящий экскурс в советское прошлое подарят солигорчанам и гостям города накануне Дня Великой Октябрьской социалистической революции артисты Дворца культуры г. Солигорска.
6 ноября в 16.00 в танцевальном фойе ГУ «Дворец культуры г.Солигорска» состоится концертно-танцевальная программа, посвященная Дню Октябрьской революции «Негаснущий свет октября».
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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2 ноября 2018 15:45 2280 Дворец культуры г. Солигорска приглашает на...
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