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Милиция устроила рейд в «Ждановичах», чтобы найти нелегальных мигрантов
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Сотрудники ГУВД Мингорисполкома вместе с ОМОНом в очередной раз устроили рейд на рынок «Ждановичи» и поймали нелегальных мигрантов,
Работал не у того нанимателя
Среди торговцев было много людей из Азербайджана, Кыргызстана, Грузии, Молдовы и Украины. Диалоги с ними получались забавные. Например, на точке с апельсинами и гранатами инспектор попросила у продавца показать документы. Он занервничал. На вопрос, откуда он приехал, мужчина ответил: «Не знаю... Из Азербайджана».
Продавец показал документ, но, по словам инспектора, это только копия спецразрешения. Она предписала ему прийти с документами в подразделение по гражданству и миграции. Потом выяснили, что у него есть разрешение, но в тот день он работал у другого нанимателя, поэтому азербайджанец получил штраф в размере четырёх базовых.
Приехал из Солигорска
Ещё один забавный эпизод произошёл, когда инспектор подошла к мужчине «явно неславянской внешности», который переставлял ящики с томатами. Он сказал, что не работает здесь, а «просто стоит». Паспорт забыл дома. Вдруг подбежала девушка и сказала, что это её муж, и показала свидетельство о браке.
«Мы здесь собирались с женой покупать домой помидоры», − сказал мужчина. Когда им предложили пройти в подразделение по гражданству и миграции, иностранец признался, что он не муж, а брат мужа этой девушки. Приехал в Минск из Солигорска, а зачем обманывает инспектора, сам не знает.
Продавал перцы
Инспектор подошла к точке, где мужчина продавал перцы. Он ответил Евгении на все вопросы про товар, но как только она спросила про спецразрешение, сразу начал отрицать, что работает здесь: «Просто зашел». Вдруг подошла женщина и спросила у мужчины, почему он не грузит её 15 ящиков перца и сколько ей ещё ждать. Тот заявил, что ничего здесь не продаёт, а женщину вообще не знает.
Инспектор изъяла его паспорт и потребовала приехать в подразделение. На следующий день признал, что работает грузчиков, живёт в Борисове, а спецразрешения у него нет. Получил штраф.
Как сказали правоохранители, нарушений среди трудовых мигрантов становится всё меньше. Они связывают это с тем, что «миграционное законодательство становится более демократичным», как отметил начальник УГиМ ГУВД Мингорисполкома.
Фото: Егор Еремов, Sputnik
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Сотрудники ГУВД Мингорисполкома вместе с ОМОНом в очередной раз устроили рейд на рынок «Ждановичи» и поймали нелегальных мигрантов, пишет инфоагентство...
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