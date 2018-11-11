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Милиция устроила рейд в «Ждановичах», чтобы найти нелегальных мигрантов

12.11.2018 11:08 — Разное | KYKY  
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Сотрудники ГУВД Мингорисполкома вместе с ОМОНом в очередной раз устроили рейд на рынок «Ждановичи» и поймали нелегальных мигрантов, пишет инфоагентство «Минск-Новости». У иностранцев проверяли регистрацию и разрешение работать в Беларуси. Об итогах рейда не сообщается. Отметим, что он никак не связан с рейдом в конце октября, где задержали 90 человек, там искали нарушителей общественного порядка. А в этот раз журналист прошёл по овощному рынку с одним из инспекторов.

Работал не у того нанимателя

Среди торговцев было много людей из Азербайджана, Кыргызстана, Грузии, Молдовы и Украины. Диалоги с ними получались забавные. Например, на точке с апельсинами и гранатами инспектор попросила у продавца показать документы. Он занервничал. На вопрос, откуда он приехал, мужчина ответил: «Не знаю... Из Азербайджана».

Продавец показал документ, но, по словам инспектора, это только копия спецразрешения. Она предписала ему прийти с документами в подразделение по гражданству и миграции. Потом выяснили, что у него есть разрешение, но в тот день он работал у другого нанимателя, поэтому азербайджанец получил штраф в размере четырёх базовых.

Приехал из Солигорска

Ещё один забавный эпизод произошёл, когда инспектор подошла к мужчине «явно неславянской внешности», который переставлял ящики с томатами. Он сказал, что не работает здесь, а «просто стоит». Паспорт забыл дома. Вдруг подбежала девушка и сказала, что это её муж, и показала свидетельство о браке. 

«Мы здесь собирались с женой покупать домой помидоры», − сказал мужчина. Когда им предложили пройти в подразделение по гражданству и миграции, иностранец признался, что он не муж, а брат мужа этой девушки. Приехал в Минск из Солигорска, а зачем обманывает инспектора, сам не знает.

Продавал перцы

Инспектор подошла к точке, где мужчина продавал перцы. Он ответил Евгении на все вопросы про товар, но как только она спросила про спецразрешение, сразу начал отрицать, что работает здесь: «Просто зашел». Вдруг подошла женщина и спросила у мужчины, почему он не грузит её 15 ящиков перца и сколько ей ещё ждать. Тот заявил, что ничего здесь не продаёт, а женщину вообще не знает.

Инспектор изъяла его паспорт и потребовала приехать в подразделение. На следующий день признал, что работает грузчиков, живёт в Борисове, а спецразрешения у него нет. Получил штраф.

Как сказали правоохранители, нарушений среди трудовых мигрантов становится всё меньше. Они связывают это с тем, что «миграционное законодательство становится более демократичным», как отметил начальник УГиМ ГУВД Мингорисполкома.

Фото: Егор Еремов, Sputnik

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники ГУВД Мингорисполкома вместе с ОМОНом в очередной раз устроили рейд на рынок «Ждановичи» и поймали нелегальных мигрантов, пишет инфоагентство...
 
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