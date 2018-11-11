Беларусы сняли социальный ролик о жизни незрячих людей

В Минске есть предприятие «Светоприбор», где производят электрические приборы − например, розетки и выключители. Там работает 1500 человек, большая часть из которых − инвалиды по зрению, в основном незрячие. Promofilm снял социальный ролик о двух работниках этого предприятия, их принципах жизни и истории, пишет marketing.by. Получилось вдохновляюще.

Оба героя ролика, Борис и Инна, родились зрячими, но в результате несчастного случая потеряли стали слепыми. Но это не мешает им наслаждаться жизнью. Они рассказывают, как после потери зрения люди отворачивались от них, но герои действуют по своим «правилам жизни» и не чувствуют себя неполноценными.

Идея ролика в том, что незрячие − это обычные люди, у которых есть свои принципы, а их жизнь тоже полна впечатлений и радостей. Ведь, как говорит Инна, «зато я ощущаю. Вкус, запах».