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Беларусы сняли социальный ролик о жизни незрячих людей

12.11.2018 10:30 — Разное | KYKY  
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В Минске есть предприятие «Светоприбор», где производят электрические приборы − например, розетки и выключители. Там работает 1500 человек, большая часть из которых − инвалиды по зрению, в основном незрячие. Promofilm снял социальный ролик о двух работниках этого предприятия, их принципах жизни и истории, пишет marketing.by. Получилось вдохновляюще.

Оба героя ролика, Борис и Инна, родились зрячими, но в результате несчастного случая потеряли стали слепыми. Но это не мешает им наслаждаться жизнью. Они рассказывают, как после потери зрения люди отворачивались от них, но герои действуют по своим «правилам жизни» и не чувствуют себя неполноценными. 

Идея ролика в том, что незрячие − это обычные люди, у которых есть свои принципы, а их жизнь тоже полна впечатлений и радостей. Ведь, как говорит Инна, «зато я ощущаю. Вкус, запах».

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске есть предприятие «Светоприбор», где производят электрические приборы − например, розетки и выключители. Там работает 1500 человек, большая часть из которых...
 
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