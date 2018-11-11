Юристы рассказали о правах человека с помощью футбола

В мастер-классах и мини-турнире мог принять участие кто угодно, не обращая внимания на пол, возраст или уровень владением мячом.

«Очень мало пространства дается любителям и «не мужчинам». И мы предложили всем поучиться основном вещам, связанным с футболом. Конкретно сегодня – большое мероприятие, а вообще «Автозак» пытается устраивать это на постоянной основе», – говорит Валдис Фугаш, правозащитник «Human Constanta».





Бороться с футбольными предупреждениями не только на поле, но и на стадионах - одна из главных целей встречи.





«Вокруг себя спорт часто собирает разные мнения и идейные взгляды, когда фанаты начинают радикализироваться. Поэтому нам кажется важным начать говорить о спорте, об идее равенства в том числе. И такие мероприятия - это попытка напомнить, что спорт может нести какую-то положительную идею.





И мы пытаемся объединить совершенно разных людей, которые могут как поиграть в футбол, так и поговорить на важные для нас темы», - говорит правозащитница Анастасия Лойко.





Одной из таких тем стало задержание в Беларуси бывшего таджикского футболиста Парвиза Турсунова, который остается в СИЗО и ожидает экстрадиции на родину.





«Он отказался брить бороду до определенной длины. И тогда таджикские власти сказали, что он проповедует салафизм - запрещенное в Таджикистане ответвление ислама. Парвизу и его семье пришлось скрываться», - рассказывает волонтер« Human Constanta »Анна Хомякова





«Футбол для всех» состоялся в рамках Недели просветительских действий против фашизма и антисемитизма. По словам организаторов, футбольное мероприятие - отличный формат, чтобы собрать молодых людей, которые до сих пор, возможно, не интересовались темой прав человека.