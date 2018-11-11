Посол Рудый предлагает белорусам открывать магазины в Китае

Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" в программе "Главный эфир" вечером 11 ноября.





По словам дипломата, когда наши предприятия продают в Китай продукцию со склада, то цены на нее в китайских магазинах по дороге возрастают в 5-8 раз - на этой разнице зарабатывают посредники. Рудый считает, что зарабатывать на своей продукции должны белорусские производители, а не посредники.





"Надо доходить до конечного покупателя, открывать здесь производства, свои магазины, все это постепенно надо начинать делать, адаптируя производство под вкусы потребителей. Магазины белорусских товаров в Китае есть, но их открывают китайские бизнесмены. Вопрос в том, что пока белорусские поставщики продают со склада, а не приходят непосредственно на китайский рынок ", - пояснил посол.





Преимуществом нашей страны Рудый назвал то, что через Беларусь идут все железные дороги из Китая в ЕС. Он предложил загружать железнодорожные контейнеры на обратном пути своими товарами. За последние три года количество контейнерных поездов на этом направлении, по словам дипломата, выросло в девять раз и будет расти.





"Железнодорожные перевозки субсидируются китайскими властями и по цене транспортных тарифов сравниваются с морскими, но при этом они быстрее. В результате наши товары приходят скорее железной дорогой по тем же ценам, что и морскими перевозками - из Австралии или Новой Зеландии", - подчеркнул он.





Посол добавил, что китайский рынок растет наиболее быстрыми темпами в мире.