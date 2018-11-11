Злые санитары и старушки в очередях: «Радио Свобода» выпустило веб-игру про поликлинику









Это игра наподобие известного «Супер Марио». Главный герой – пациент белорусского поликлиники. Чтобы дойти до конца и выполнить свою миссию – получить направление на прием к врачу, – он должен преодолеть 5 бюрократических уровней. На его пути будут препятствия в виде злых санитаров и старушек в очередях.





На каждом тематическом уровне пациент должен собирать талоны, жетоны от гардероба и колбы для анализов. Если не собрать все артефакты, пройти на следующий уровень не удастся.





Игра вдохновлена настоящими событиями, но образы и интерьеры изменены. Они не имеют ничего общего с настоящими людьми и конкретными поликлиниками. Все совпадения случайны, уверяют создатели игры.



