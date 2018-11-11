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Злые санитары и старушки в очередях: «Радио Свобода» выпустило веб-игру про поликлинику
Талоны на прием, бесконечные очереди перед кабинетом врача, сбор печатей для освобождения от работы – с таких вещей состоит обычный поход в белорусскую поликлинику. Этот квест между кабинетами вдохновил на создание веб-игры – Миссия «Поликлиника», сообщает
Это игра наподобие известного «Супер Марио». Главный герой – пациент белорусского поликлиники. Чтобы дойти до конца и выполнить свою миссию – получить направление на прием к врачу, – он должен преодолеть 5 бюрократических уровней. На его пути будут препятствия в виде злых санитаров и старушек в очередях.
На каждом тематическом уровне пациент должен собирать талоны, жетоны от гардероба и колбы для анализов. Если не собрать все артефакты, пройти на следующий уровень не удастся.
Игра вдохновлена настоящими событиями, но образы и интерьеры изменены. Они не имеют ничего общего с настоящими людьми и конкретными поликлиниками. Все совпадения случайны, уверяют создатели игры.
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Талоны на прием, бесконечные очереди перед кабинетом врача, сбор печатей для освобождения от работы – с таких вещей состоит обычный поход в белорусскую...
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