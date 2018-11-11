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На этой неделе в Беларуси начинается зима: первый снег и заморозки
В понедельник, 12 ноября, синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности - порывы ветра достигнут 30 метров в секунду.
В понедельник в Беларуси облачно с прояснениями. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут небольшие дожди, мокрый снег. Ожидаются слабый гололед, ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный порывистый, днем в отдельных районах сильный - до 15 - 20 м/с.
Температура воздуха ночью составит от -1 до +5 градусов, днем - 1 - 7 выше нуля. По юго-западу страны воздух прогреется до +8...+11 градусов.
В Витебске и Могилеве сильный снег и метель пройдут уже в среду, а ночные заморозки начнутся уже сегодня, 12 ноября. В Минске мокрый снег ожидается в четверг.
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В понедельник, 12 ноября, синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности - порывы ветра достигнут 30 метров в секунду.
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