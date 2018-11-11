Помогать ему будут экс-тренер «зубров» Андрей Ковалев и тренер молодежной сборной Дмитрий Кравченко. Позиция тренера вратарей пока остается вакантной.





Трибуна рассказывает, как Андрей Михайлович в одночасье стал самым востребованным тренером страны. В прошлом сезоне он тренировал пензенский «Дизель» – один из худших клубов ВХЛ, а теперь одновременно будет рулить и сборной Беларуси, и «Динамо».рассказывает, как Андрей Михайлович в одночасье стал самым востребованным тренером страны.





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Все основные тренерские победы Сидоренко пришлись на 1990-е. Экс-игрок минского «Динамо» и челябинского «Трактора» с профессиональным хоккеем завязал в 31 год по причине травмы, и практически сразу начал тренировать.





Поначалу трудился в «Динамо», позже был «Тивали», а в 1993-м принял сборную Беларуси. В 1995-м Сидоренко вывел ее в группу «B», а потом случился скандал известный как «Письмо 23-х». Сборная с первой попытки не вышла в элиту и хоккеисты оказались недовольны работой тренера, из-за чего написали в федерацию коллективное письмо. В итоге Сидоренко уволили.





К слову, нынешний помощник главного по «Динамо» Андрей Ковалев в 1996-м отказался играть за сборную, пока ее тренирует Сидоренко.





Но тренер не отчаивался. Вскоре он нашел себя в Польше, где вместе с «Унией» из Освенцима трижды становился чемпионом страны (1998, 1999, 2000) и даже получил от поляков прозвище «золотой диктатор». После была сборная Польши и множество белорусских и российских клубов («Амур», «Спартак, «Трактор», «Химик-СКА», «Дизель», минское «Динамо»), с которыми в «нулевые» никаких громких титулов он не завоевал.





В 2010-м Сидоренко впервые возглавил клуб КХЛ – челябинский «Трактор». В плей-офф команда не пробилась, заняв девятое место из двенадцати в Восточной конференции. В Челябинске Сидоренко проработал всего лишь сезон, а в ходе следующего перебрался в московский «Спартак».





Болельщики не особо хотели видеть его в клубе, и даже направили в «Спартак» соответствующую бумагу, однако боссы «красных-белых» приняли другое решение. В том сезоне «Спартак» остановился в шаге от плей-офф, а вот следующий начался со сплошных поражений.





К концу октября 2012-го «Спартак» шел 24-м. Такое положение руководителей совершенно не устраивало, и специалисту пришлось покинуть Москву. Дальше его карьера шла лишь по наклонной.





В пензенском «Дизеле» из ВХЛ, где в дальнейшем работал Сидоренко, были огромные проблемы с финансированием. Тренеру иногда даже приходилось кормить хоккеистов из собственного кармана. Ясно, что результаты в такой ситуации высокими быть не могли. В прошлом сезоне команда не вышла в плей-офф, заняв 19-е место из 26 команд.





Сезон, который он провел в «Гомеле» в промежутке между работой в «Дизеле», тоже не принес достижений. В 2016-м «рыси» сразу проиграли в плей-офф солигорскому «Шахтеру» и вылетели из борьбы за золото, а к следующему чемпионату Сидоренко даже не приступил – сломал тазобедренную кость и выбыл на неопределенный срок. Управление командой перешло к Олегу Хмылю.





Казалось, больше в КХЛ Сидоренко мы не увидим. Результаты, скажем прямо, не впечатляли. Но в одночасье он превратился в одного из самых востребованных тренеров Беларуси. Летом после 20-летней паузы Сидоренко вновь возглавил белорусскую националку.





Но помощь тренера неожиданно оказалась нужна не только сборной, но и «Динамо». Нынешний сезон «зубры» проводят ужасно, проиграв 11 матчей подряд в регулярке. В итоге в пятницу клуб официально расстался с Горди Дуайером. По слухам, возглавить минчан мог помощник Захарова в «Юности» Алексей Баранов, но выбор пал на более опытного специалиста.









Подобное назначение вызывает множество вопросов. Сидоренко изначально пригласили вытаскивать из ямы сборную, а теперь ему нужно быть «Капитаном Америка» еще и для «Динамо». Весьма любопытно, как тренер распределит нагрузку между сборной и клубом, и в каком объеме он вообще будет уделять внимание вопросам «националки».





Ну и еще один момент. Сидоренко – третий тренер, который будет совмещать посты главного тренера «Динамо» и сборной Беларуси. Прежде успешно делать это ни у кого не получалось. Что интересно, во всех трех случаях помогать «зубрам» спешили именно тренеры национальной команды.





В октябре 2009 с поста главного тренера «Динамо» уволили Глена Хэнлона. Тогдашний председатель федерации хоккея Владимир Наумов объяснил решение тем, что команде не хватает характера. А в начале ноября Хэнлон по собственному желанию покинул сборную, с которой проработал несколько лет. «Динамо» он тренировал лишь первый сезон.





Похожая ситуация произошла через несколько лет с финном Кари Хейккиля. Он принял сборную в августе 2011 года, а «Динамо» возглавил в апреле 2012-го. Уже в октябре Наблюдательный совет во главе с Юрием Бородичем признал старт «зубров» в регулярке неудовлетворительным и отправил иностранца в отставку. На следующий день Хейккиля принял решение уйти из националки.





Посмотрим, как будет в случае с Сидоренко.