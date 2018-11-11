ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вредно ли часто спать в берушах

12.11.2018 11:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Полноценный сон — важный элемент, без которого просто не выжить в мире стресса и многозадачности. Для того чтобы отдохнуть в выкроенные 6−8 часов, многие люди используют беруши. Правда, они не всегда помогают выспаться, а порой могут и навредить. Вместе с экспертом The Challenger разбираемся, когда беруши точно не нужны.


Фото: unplash.com

— Так как беруши для сна в отличие, например, от берушей для плавания или полетов оказывают небольшое давление на уши, их, в принципе, можно использовать несколько часов подряд, — говорит Алена Маас, врач-оториноларинголог клиники «Рассвет». — Правда, очень осторожно и с соблюдением правил гигиены. Иначе можно повредить ухо, получить острый наружный отит или вызвать раздражение кожи.

Так, во избежание попадания инфекции и дальнейшего развития отита важно правильно подойти к выбору берушей, а именно — обратить внимание на материал, из которого они изготовлены. Лучше не использовать пористые материалы — они глубоко забивают ушную серу и микрочастички кожи, из-за чего может возникнуть инфекция. То есть если тщательно не промывать такие беруши и использовать больше двух-трех дней подряд, на них образуется инфекция. Если за берушами тщательно не следить и не менять, то высок риск развития острого наружного отита.

Беруши могут стать причиной паратравм уха. К примеру, если при довольно выраженных серных пробках резко вытащить беруши из ушей, можно получить травму из-за резкой смены атмосферного давления.

Снизить риск можно, если тщательно следить за гигиеной, после использования беруши промывать теплой водой с мылом и обязательно хорошо просушивать. Мокрые беруши — благоприятная среда для развития бактерий.

В целом же противопоказаний против сна в берушах я не вижу. Если соблюдать элементарные меры безопасности, можно использовать их хоть каждый день.


Фото: pixabay.com

— На самом деле беруши не всегда помогают сохранить сон, — рассказывает Александр Калинкин, руководитель центра медицины сна, ведущий научный сотрудник МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, эксперт Европейского общества исследователей сна (ESRS). — А все из-за двух основных фаз сна — глубокой и парадоксальной (быстрой). В первой фазе человека практически невозможно разбудить, а вот во второй мозг от четырех до шести раз за время сна начинает интенсивную работу. По сути, мозг в этой фазе находится в близком к бодрствованию состоянии, и любой шорох может его быстро разбудить. Уровень шума, который снижается при помощи берушей, составляет около 24 децибел. Для сравнения: храп некоторых людей может достигать 130 децибел. Понятно, любой звук выше отметки в 24 прервет сон человека, особенно чувствительного к звукам.

Если человек не может заснуть без берушей, будь он дома, в поезде и где-то еще, значит, у него обычная зависимость и расстройство сна, которое можно восстановить при помощи лечения. Здоровый человек должен засыпать без помощи дополнительных средств.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для того чтобы отдохнуть в выкроенные 6−8 часов, многие люди используют беруши.
 
Новости дня
Новости разные
 
Освобождение в цифрах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика