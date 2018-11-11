Вредно ли часто спать в берушах

Полноценный сон — важный элемент, без которого просто не выжить в мире стресса и многозадачности. Для того чтобы отдохнуть в выкроенные 6−8 часов, многие люди используют беруши. Правда, они не всегда помогают выспаться, а порой могут и навредить. Вместе с экспертом The Challenger разбираемся, когда беруши точно не нужны.



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— Так как беруши для сна в отличие, например, от берушей для плавания или полетов оказывают небольшое давление на уши, их, в принципе, можно использовать несколько часов подряд, — говорит Алена Маас, врач-оториноларинголог клиники «Рассвет». — Правда, очень осторожно и с соблюдением правил гигиены. Иначе можно повредить ухо, получить острый наружный отит или вызвать раздражение кожи.

Так, во избежание попадания инфекции и дальнейшего развития отита важно правильно подойти к выбору берушей, а именно — обратить внимание на материал, из которого они изготовлены. Лучше не использовать пористые материалы — они глубоко забивают ушную серу и микрочастички кожи, из-за чего может возникнуть инфекция. То есть если тщательно не промывать такие беруши и использовать больше двух-трех дней подряд, на них образуется инфекция. Если за берушами тщательно не следить и не менять, то высок риск развития острого наружного отита.

Беруши могут стать причиной паратравм уха. К примеру, если при довольно выраженных серных пробках резко вытащить беруши из ушей, можно получить травму из-за резкой смены атмосферного давления.

Снизить риск можно, если тщательно следить за гигиеной, после использования беруши промывать теплой водой с мылом и обязательно хорошо просушивать. Мокрые беруши — благоприятная среда для развития бактерий.

В целом же противопоказаний против сна в берушах я не вижу. Если соблюдать элементарные меры безопасности, можно использовать их хоть каждый день.



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— На самом деле беруши не всегда помогают сохранить сон, — рассказывает Александр Калинкин, руководитель центра медицины сна, ведущий научный сотрудник МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, эксперт Европейского общества исследователей сна (ESRS). — А все из-за двух основных фаз сна — глубокой и парадоксальной (быстрой). В первой фазе человека практически невозможно разбудить, а вот во второй мозг от четырех до шести раз за время сна начинает интенсивную работу. По сути, мозг в этой фазе находится в близком к бодрствованию состоянии, и любой шорох может его быстро разбудить. Уровень шума, который снижается при помощи берушей, составляет около 24 децибел. Для сравнения: храп некоторых людей может достигать 130 децибел. Понятно, любой звук выше отметки в 24 прервет сон человека, особенно чувствительного к звукам.

Если человек не может заснуть без берушей, будь он дома, в поезде и где-то еще, значит, у него обычная зависимость и расстройство сна, которое можно восстановить при помощи лечения. Здоровый человек должен засыпать без помощи дополнительных средств.